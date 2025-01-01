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Дубровский
Билеты от 600₽
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Спектакль Дубровский

Постановка
Театр Терезы Дуровой 12+
Возраст 12+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальная драма по А. С. Пушкину

Режиссер Ирина Пахомова представляет «Дубровского» как музыкальную драму, которая привносит авантюрный дух в классическое произведение Александра Пушкина. В этой интерпретации события романа разворачиваются по спирали, и каждый поворот оказывается роковым для героев. Спектакль наполнен яркими картинами русского помещичьего быта, которые отображают не только особенности, но и изъяны общества того времени.

Режиссерская версия привлекает внимание зрителя через калейдоскоп неоднозначных личностей и каскад запоминающихся мелодий. Каждый персонаж, каждый момент вызывает отклик, а визуальные и музыкальные средства создают глубокую атмосферу, которая поглощает зрителя с самого начала.

Актуальность темы

Как и два века назад, в спектакле актуально звучат темы, затронутые Пушкиным в его романе: защита человеческого достоинства, болезненная социальная несправедливость, духовное насилие, конфликт поколений (отцов и детей), а также вечные темы любви, жертвенности и прощения. Эти темы остаются важными и в наши дни, что делает спектакль глубоко философским и актуальным для зрителей всех возрастов.

Пахомова не просто адаптирует классическое произведение, она вдыхает в него новую жизнь, позволяя зрителям увидеть «Дубровского» с неожиданной и современно интерпретированной стороны.

Режиссер
Ирина Пахомова
В ролях
Павел Никитченко
Павел Мальцев
Анастасия Крылова
Дарья Лукьянченко
Владимир Седлецкий

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
7 ноября
Театр Терезы Дуровой Москва, Павловская, 6
19:00 от 600 ₽
5 декабря
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19:00 от 600 ₽

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