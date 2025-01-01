Спектакль «Другие берега»: Погружение в мир Набокова

В основе спектакля лежит роман Владимира Набокова «Другие берега». Это уникальная возможность окунуться в мир потрясающей поэзии и поэтической прозы автора, наполненной счастливыми воспоминаниями о детстве, проведенном в России.

Влияние на мировую литературу

Владимир Набоков, номинированный на Нобелевскую премию восемь раз, оказал значительное влияние на всю мировую литературу. Его творчество до сих пор вдохновляет читателей и исследователей по всему миру.

Мозаика поэзии

Наш спектакль представляет собой мозаичный калейдоскоп из поэтических произведений Набокова. Зрители смогут насладиться детскими воспоминаниями, цветным восприятием букв, полетом бабочек и волшебными озарениями, отражающими безупречный аристократизм писателя.

Исполнители и музыкальное сопровождение

Спектакль исполнит талантливый дуэт: Ольга Ермакова и Полина Руновская. Музыкальное сопровождение обеспечит Антон Батагов, чья музыка добавит атмосферности и глубины к поэтическому содержанию.

Не упустите шанс стать частью этого поэтического путешествия!