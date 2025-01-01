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Другие берега
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Спектакль Другие берега

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Другие берега»: Погружение в мир Набокова

В основе спектакля лежит роман Владимира Набокова «Другие берега». Это уникальная возможность окунуться в мир потрясающей поэзии и поэтической прозы автора, наполненной счастливыми воспоминаниями о детстве, проведенном в России.

Влияние на мировую литературу

Владимир Набоков, номинированный на Нобелевскую премию восемь раз, оказал значительное влияние на всю мировую литературу. Его творчество до сих пор вдохновляет читателей и исследователей по всему миру.

Мозаика поэзии

Наш спектакль представляет собой мозаичный калейдоскоп из поэтических произведений Набокова. Зрители смогут насладиться детскими воспоминаниями, цветным восприятием букв, полетом бабочек и волшебными озарениями, отражающими безупречный аристократизм писателя.

Исполнители и музыкальное сопровождение

Спектакль исполнит талантливый дуэт: Ольга Ермакова и Полина Руновская. Музыкальное сопровождение обеспечит Антон Батагов, чья музыка добавит атмосферности и глубины к поэтическому содержанию.

Не упустите шанс стать частью этого поэтического путешествия!

В ролях
Ольга Ермакова
Полина Руновская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1200 ₽

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