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Козлиная песнь
Киноафиша Козлиная песнь

Спектакль Козлиная песнь

Постановка
Камерный театр Малыщицкого 18+
Продолжительность 3 часа 30 минут
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль о творчестве и его внутренней драме

«Козлиная песнь» — это сценическая адаптация одноименного романа Константина Вагинова, поставленная Романом Муромцевым на сцене Камерного театра Малыщицкого. Спектакль продолжает глубокие размышления о природе творчества, которые на этой сцене поднимались неоднократно разными режиссерами.

О чем спектакль

Постановка исследует внутренний мир творца, сталкивающегося с драмой жизни и искусства. Центральная тема спектакля — сложные взаимоотношения между художником и его творчеством, исканиями истины и постоянной борьбой с собой и внешним миром. Это не просто история о творчестве — это философское размышление о роли художника в обществе и его вечном стремлении к поиску смысла.

Актерский состав

В спектакле заняты опытные актеры Камерного театра: Светлана Грунина, Алексей Кормилкин, Владислав Мезенин, Александр Худяков. Их игра позволяет глубже проникнуться атмосферой произведения и передать сложную эмоциональную ткань постановки.

Почему стоит посмотреть

«Козлиная песнь» — это спектакль для тех, кто интересуется философией творчества и внутренним миром художника. Постановка приглашает зрителя к размышлениям о природе искусства и его значении в жизни человека.

Режиссер
Роман Муромцев
В ролях
Светлана Грунина
Алексей Кормилкин
Владислав Мезенин
Александр Худяков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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