Спектакль Моя мать Марлен Дитрих

Дитрих: Затворница Золотого века. Спектакль в Санкт-Петербурге

«Марлен Дитрих — легенда Золотого века Голливуда, неоспоримая икона стиля и секс-символ своей эпохи. Она завораживала зрителей и притягивала как мужчин, так и женщин своим неповторимым магнетизмом. Её боготворили такие личности, как Джон Гилберт, Гари Купер, Поль Элюар, Кларк Гейбл, Эрих Мария Ремарк и Жан Габен. Но за всем этим великолепием скрывается вопрос: кого любила сама Марлен?»

Спектакль по скандальным мемуарам

Этот спектакль вдохновлён мемуарами Марии Ривы, дочери Марлен Дитрих, которые быстро стали сенсацией. Откровенные и эмоциональные записи открывают нам двери в жизнь женщины, полной страсти, таланта и внутренних противоречий. Готовьтесь к захватывающему погружению в её мир — мир, в котором легенда и реальность часто пересекаются.

Загадки и страсти великой актрисы

Почему самая желанная женщина века, страна которой звала её на красные ковровые дорожки, выбрала жизнь затворницы? Спектакль не только отвечает на этот вопрос, но и заставляет задуматься о наследии Дитрих. Что важнее для её памяти: статус легенды или истинные переживания и страдания, сопровождающие её жизнь?

Не пропустите этот спектакль

Не упустите возможность увидеть на сцене эту удивительную историю, раскрывающую тайны, которые скрывались за блеском и славой. Спектакль будет интересен всем, кто ценит театральное искусство и хочет лучше понять личность, стоящую за внешним блеском.