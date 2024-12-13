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Дракула
Киноафиша Дракула

Спектакль Дракула

16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Мюзикл «Дракула» — история страсти и борьбы за любовь

Мюзикл «Дракула», созданный по мотивам классического романа Брэма Стокера, раскрывает драматичную историю борьбы за душу и сердце молодой Мины. Ее жених Джонатан и таинственный граф Дракула оказываются в непримиримом конфликте. Здесь любовь становится символом света, противостоящего тьме, и основной темой спектакля.

Захватывающее шоу в стиле викторианской Англии

Декорации спектакля и оригинальная музыка, написанная специально для этой постановки, погружают зрителей в мистическую атмосферу викторианской Англии. Шоу обещает впечатляющие визуальные эффекты и эмоциональную глубину, создавая яркие образы и поддерживая дух классической готической истории.

Любовь и предательство на сцене

«Дракула» — это не просто история о противостоянии тьмы и света. Спектакль раскрывает темы дружбы, предательства, жизни и смерти, власти и падения. В мюзикле присутствуют страсть и драма, переплетающиеся с элементами приключения, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Эффектные постановки и талантливые артисты

В постановке заняты лучшие актеры и танцовщики, превращающие каждую сцену в зрелище, наполненное движением и экспрессией. Мюзикл «Дракула» — это феерия эмоций и ярких образов, созданных для тех, кто готов погрузиться в мистическую, захватывающую и трогательную историю, в которой свет и тьма вновь сойдутся в вечной борьбе.

Режиссер
Андрей Пляскин
В ролях
Дмитрий Бозин
Константин Скрипалев
Александр Бобров
Никита Шилкин
Евгений Егоров

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Фотографии

Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула Дракула
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13 декабря 2024 15:00
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