Спектакль Дотянуться до мечты

Спектакль по пьесе «Фантазии Фарятьева» в Новом экспериментальном театре

В Новом экспериментальном театре зрителей ждет увлекательная постановка по пьесе Аллы Соколовой «Фантазии Фарятьева». Этот спектакль откроет перед вами вопросы о том, почему влюбленные смотрят на звезды и что скрыто за их бескрайним небом.

О сюжете

На сцене разворачивается история повседневной жизни трех женщин: заботливой матери, учительницы музыки и домохозяйки, а также студентки, прервавшей обучение. В их маленьком и уютном мире все идет своим чередом, пока в их жизни не появляется Павел Фарятьев — загадочный и необычный мужчина. Его приход меняет устои и заставляет героинь взглянуть на мир с новой перспективы.

Темы и вопросы

Спектакль поднимает важные темы о счастье, мечтах и точках соприкосновения в отношениях. Смогут ли героини вернуть радость в свою жизнь, перестав смотреть «под ноги»? Найдут ли они путь к исполнению своих желаний?

Почему стоит посетить?

«Дотянуться до мечты» — это не только интересная история, но и глубокое размышление о человеческих судьбах и стремлениях. Постановка подготовила для зрителей эмоциональный и визуальный опыт, который оставит след в сердцах.

Не упустите возможность открыть для себя эту трогательную и вдохновляющую историю о любви и надежде — спектакль пройдет в уютной атмосфере театра, который уже завоевал добрые отзывы у зрителей.