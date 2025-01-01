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Божьи одуванчики
Киноафиша Божьи одуванчики

Спектакль Божьи одуванчики

Постановка
Новый экспериментальный театр 12+
Продолжительность 1 час 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Божьи одуванчики» в Новом экспериментальном театре: нежность и юмор в одной истории

«Божьи одуванчики» — это удивительно нежная и трогательная история, наполненная легким налетом грусти и искренним юмором. Спектакль исследует темы быстротечности времени, одиночества, нежности и заботы, а также неравнодушия к окружающим.

Сюжет

В центре сюжета — две одинокие женщины, сестры, которые, несмотря на житейские трудности, сохранили чувство юмора и мечту о лучшем будущем. Однажды они решают изменить привычный ход своей жизни и вновь поверить в то, что мир не так уж плох, а все самое лучшее еще впереди. Эта история полна смеха, слез и, конечно, любви, которая, как известно, покорна всем возрастам.

Особенности спектакля

«Жизнелюбивые одуванчики» легко дадут фору молодым, что делает их примером для подражания. Спектакль подчеркивает, что «старую гвардию» рано списывать со счетов. У зрителей есть уникальная возможность увидеть, как героини, несмотря на свои годы, продолжают мечтать и радоваться жизни.

Интересные факты

Спектакль «Божьи одуванчики» стал настоящим открытием сезона, привлекая внимание как молодежной, так и зрелой аудитории. Постановка наполнена яркими эмоциональными моментами, которые оставляют зрителей в ожидании новых встреч с персонажами.

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который напоминает нам о важности надежды и любви в нашей жизни!

Режиссер
Светлана Блохина
В ролях
Светлана Блохина
Алла Забелина
Андрей Лопушанский
Сергей Симушин
Олег Блохин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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