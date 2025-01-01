Спектакль Бунгало № 21

Загадка любви и предательства: спектакль «Бунгало номер 21» в Волгограде

В Лос-Анджелесе состоится премьера увлекательного спектакля «В бунгало номер 21», который погружает зрителей в атмосферу 1950-х годов. Главные герои — знаменитый французский шансонье Ив Монтан и его жена, актриса Симона Синьоре. Их история разворачивается в роскошном отеле «Беверли Хиллз», где супруги поселились в бунгало под номером «21».

Звёздное соседство

Соседями Монтанов становятся не менее известные личности — Мэрилин Монро и её супруг, драматург Артур Миллер. Именно здесь начинаются съёмки общего фильма Ива и Мэрилин, что погружает их в водоворот страстей и интриг.

Номинация на «Оскар»

Симона Синьоре, сыгравшая одну из ключевых ролей в фильме, вскоре получает номинацию на премию «Оскар». Но в это время Артур Миллер уезжает по делам в Ирландию, оставляя свою жену и друга наедине с нарастающим напряжением.

Темные стороны славы

Сюжет спектакля затрагивает сложные темы любви, предательства и прощения. Как повлияет это знакомство на судьбы двух пар? Сможет ли дружба выстоять перед лицом жестокого вероломного предательства? Ответы на эти вопросы станут известны зрителям на премьере.

Не упустите шанс

Не пропустите уникальную возможность увидеть захватывающую историю о любви и предательстве. Спектакль «В бунгало номер 21» – это не только знакомство с известными персонажами, но и глубокое исследование человеческих отношений в свете славы и успеха.