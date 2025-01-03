Опера Моцарта на сцене Мариинского театра

История создания

«Наказанный распутник, или Дон Жуан» — одна из самых таинственных опер Моцарта, созданная на либретто Лоренцо Да Понте. История ее написания окутана слухами и легендами: утверждают, что текст либретто мог быть написан с участием Казановы, а увертюра была завершена лишь в ночь перед премьерой. В мемуарах Да Понте упоминается, что процесс создания сопровождался употреблением токайского или марцимино — именно это вино просит подать Дон Жуан в финальной сцене.

Премьера и наследие

Опера была впервые исполнена в пражском Сословном театре в октябре 1787 года и с тех пор не сходит со сцены. Публику привлекают не только захватывающая история и живая музыка Моцарта, но и сам герой — Дон Жуан, обладающий мощной негативной харизмой. Испанский гранд, проходимец и сластолюбец, он не признает никаких принципов, кроме тех, что сам себе установил. Умный и находчивый, Дон Жуан в какой-то момент начинает играть в Бога, но, переходя черту, попадает под власть сил, с которыми не в силах совладать.

Тематика и развитие сюжета

Уже с момента убийства Командора, отца донны Анны, удача начинает покидать героя. Она исчезает незаметно, как аромат духов; о ее былом величии свидетельствует ария слуги Лепорелло, в которой перечисляются «дамы всех сословий» — более двух тысяч завоеванных красавиц. После встречи с донной Анной никакое соблазнение не приносит успеха, хотя Дон Жуан продолжает легко выпутываться из любых переделок, превращая каждую авантюру в веселую дерзость.

Неожиданный приход Командора на ужин вызывает у Дон Жуана лишь дерзость, и лишь в последний момент перед смертью он осознает неизбежность наказания. Заключительный секстет, хоть и является моралите, по художественному воздействию уступает сцене с Командором и кажется излишним. В эпоху классицизма не было принято оставлять финал оперы столь мрачным.

Минималистичная постановка

Постановка Йоханнеса Шаафа выполнена в минималистичном стиле и мрачных тонах, что создает глубокий эмоциональный фон. Большие световые пятна, фактурные предметы и детально проработанные костюмы помогают сосредоточить внимание на взаимодействии героев, избавляя оперу от пышного исторического антуража.

Не упустите возможность увидеть «Дон Жуана» в Мариинском театре — спектакль, который оставит вас под впечатлением!