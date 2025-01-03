Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дон Жуан
Киноафиша Дон Жуан

Спектакль Дон Жуан

Постановка
Мариинский театр 16+
Режиссер Йоханнес Шааф
Продолжительность 3 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Опера Моцарта на сцене Мариинского театра

История создания

«Наказанный распутник, или Дон Жуан» — одна из самых таинственных опер Моцарта, созданная на либретто Лоренцо Да Понте. История ее написания окутана слухами и легендами: утверждают, что текст либретто мог быть написан с участием Казановы, а увертюра была завершена лишь в ночь перед премьерой. В мемуарах Да Понте упоминается, что процесс создания сопровождался употреблением токайского или марцимино — именно это вино просит подать Дон Жуан в финальной сцене.

Премьера и наследие

Опера была впервые исполнена в пражском Сословном театре в октябре 1787 года и с тех пор не сходит со сцены. Публику привлекают не только захватывающая история и живая музыка Моцарта, но и сам герой — Дон Жуан, обладающий мощной негативной харизмой. Испанский гранд, проходимец и сластолюбец, он не признает никаких принципов, кроме тех, что сам себе установил. Умный и находчивый, Дон Жуан в какой-то момент начинает играть в Бога, но, переходя черту, попадает под власть сил, с которыми не в силах совладать.

Тематика и развитие сюжета

Уже с момента убийства Командора, отца донны Анны, удача начинает покидать героя. Она исчезает незаметно, как аромат духов; о ее былом величии свидетельствует ария слуги Лепорелло, в которой перечисляются «дамы всех сословий» — более двух тысяч завоеванных красавиц. После встречи с донной Анной никакое соблазнение не приносит успеха, хотя Дон Жуан продолжает легко выпутываться из любых переделок, превращая каждую авантюру в веселую дерзость.

Неожиданный приход Командора на ужин вызывает у Дон Жуана лишь дерзость, и лишь в последний момент перед смертью он осознает неизбежность наказания. Заключительный секстет, хоть и является моралите, по художественному воздействию уступает сцене с Командором и кажется излишним. В эпоху классицизма не было принято оставлять финал оперы столь мрачным.

Минималистичная постановка

Постановка Йоханнеса Шаафа выполнена в минималистичном стиле и мрачных тонах, что создает глубокий эмоциональный фон. Большие световые пятна, фактурные предметы и детально проработанные костюмы помогают сосредоточить внимание на взаимодействии героев, избавляя оперу от пышного исторического антуража.

Не упустите возможность увидеть «Дон Жуана» в Мариинском театре — спектакль, который оставит вас под впечатлением!

Фотографии

Дон Жуан Дон Жуан Дон Жуан
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше