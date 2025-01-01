Спектакль Заходите к нам на огонек

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный спектакль «Заходите к нам на огонёк», который подарит яркие эмоции и прекрасное настроение. Талантливые музыканты и замечательные артисты создадут душевную атмосферу, наполненную вашими любимыми песнями.
Этот вечер обещает стать настоящим праздником жизни, любви и танца. Зрители смогут окунуться в музыкальный мир классики шансона, который охватывает целую эпоху. Будьте готовы к тому, что вы не только услышите, но и почувствуете музыку всем сердцем!
В программе спектакля выступят:
Также в программе участвует шоу-балет:
Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который оставит в вашем сердце самые яркие воспоминания!