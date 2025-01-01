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Заходите к нам на огонек
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Спектакль Заходите к нам на огонек

Постановка
Театральный центр на Коломенской 16+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль в Театральном центре на Коломенской

Приглашаем вас на незабываемый музыкальный спектакль «Заходите к нам на огонёк», который подарит яркие эмоции и прекрасное настроение. Талантливые музыканты и замечательные артисты создадут душевную атмосферу, наполненную вашими любимыми песнями.

Чудесный вечер в мире шансона

Этот вечер обещает стать настоящим праздником жизни, любви и танца. Зрители смогут окунуться в музыкальный мир классики шансона, который охватывает целую эпоху. Будьте готовы к тому, что вы не только услышите, но и почувствуете музыку всем сердцем!

Участники программы

В программе спектакля выступят:

  • Екатерина Суворова (вокал)
  • Владимир Войнов (вокал)
  • Андрей Егоров (гитара-вокал)
  • Эдуард Сороковский (скрипка-клорнет-саксофон)

Шоу-балет

Также в программе участвует шоу-балет:

  • Мария Семушина
  • Мария Тихонова
  • Олег Пашати

Не упустите возможность стать частью этого волшебного вечера, который оставит в вашем сердце самые яркие воспоминания!

В ролях
Екатерина Суворова
Владимир Войнов
Андрей Егоров
Эдуард Сороковский
Мария Семушина

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2400 ₽

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