Домашняя елка
Киноафиша Домашняя елка

Спектакль Домашняя елка

0+
Продолжительность 1 час 45 минут, без антракта
Возраст 0+
О концерте/спектакле

Новогодние истории Бродячего театра в Москве

Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет

Автор идеи и режиссёр: Полина Стружкова

Актёры Бродячего театра: Дина Губайдуллина, Мария Тухарь, Варвара Маценова, Юлия Марычева, Николай Сурков, Илья Никулин

Организатор: Творческий центр «Среда»

Волшебные рождественские истории

В этом году артисты Бродячего театра приглашают вас в увлекательное путешествие по волшебным рождественским историям из Исландии, Шотландии и Франции.

Исландские Йоласвейнары

В Исландии вас встретят 13 Дедов Морозов – Йоласвейнаров. Эти персонажи приходят под Рождество и Новый Год, принося не только подарки, но и непредсказуемость. Иногда они могут навести беспорядок или даже стащить что-нибудь! Удивительно, но исландцы все равно ждут их с нетерпением. Секрет их обаяния остается загадкой!

Шотландские письма Деду Морозу

Затем мы отправимся в Шотландию. Здесь вы узнаете, как шотландцы отправляют письма Деду Морозу, чтобы их желания исполнились. Также познакомьтесь со старой Ирмой, которая не верила в осязаемость исполнения желаний.

Французские традиции

Следующая остановка — Франция. Здесь вы откроете для себя, как появилась традиция украшать ёлку разноцветными шарами. Кроме того, узнаете, почему детям во Франции приносят два подарка: один на Рождество и другой, маленький, в начале декабря.

Сувениры и развлечения

Каждую историю вы сможете унести с собой — маленький сувенир станет напоминанием о том, что вы услышали и увидели, а также поможет рассказать эту историю другим.

После увлекательного путешествия вас ждут подарки от Деда Мороза и сладости! В домашнем буфете можно будет всем вместе насладиться чаем, какао, а взрослым — даже глинтвейном. Не забудьте попробовать рождественский пирог, пряники и конфеты.

Мы также будем читать стихи на сцене-табуретке и водить хороводы вокруг ёлки. Присоединяйтесь к волшебству новогодних историй!

Режиссер
Полина Стружкова
В ролях
Дина Губайдуллина
Мария Тухарь
Варвара Маценова
Юлия Марычева
Николай Сурков

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14 декабря воскресенье
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15 декабря понедельник
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
16 декабря вторник
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
17 декабря среда
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18 декабря четверг
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
19 декабря пятница
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
20 декабря суббота
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
21 декабря воскресенье
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
22 декабря понедельник
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
23 декабря вторник
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 4500 ₽
24 декабря среда
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 4500 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
25 декабря четверг
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
26 декабря пятница
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
27 декабря суббота
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
29 декабря понедельник
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
30 декабря вторник
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
31 декабря среда
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
1 января четверг
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
2 января пятница
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
3 января суббота
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 4500 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
4 января воскресенье
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
5 января понедельник
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
6 января вторник
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
7 января среда
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
8 января четверг
11:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
14:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
18:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
9 января пятница
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
10 января суббота
12:00
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽
15:30
Усадьба Roden Москва, Старосадский пер., 5/8, стр. 6
от 2800 ₽

Фотографии

Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка Домашняя елка

