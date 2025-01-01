Спектакль Домашняя елка

Новогодние истории Бродячего театра в Москве

Рекомендуемый возраст: от 4 до 8 лет

Автор идеи и режиссёр: Полина Стружкова

Актёры Бродячего театра: Дина Губайдуллина, Мария Тухарь, Варвара Маценова, Юлия Марычева, Николай Сурков, Илья Никулин

Организатор: Творческий центр «Среда»

Волшебные рождественские истории

В этом году артисты Бродячего театра приглашают вас в увлекательное путешествие по волшебным рождественским историям из Исландии, Шотландии и Франции.

Исландские Йоласвейнары

В Исландии вас встретят 13 Дедов Морозов – Йоласвейнаров. Эти персонажи приходят под Рождество и Новый Год, принося не только подарки, но и непредсказуемость. Иногда они могут навести беспорядок или даже стащить что-нибудь! Удивительно, но исландцы все равно ждут их с нетерпением. Секрет их обаяния остается загадкой!

Шотландские письма Деду Морозу

Затем мы отправимся в Шотландию. Здесь вы узнаете, как шотландцы отправляют письма Деду Морозу, чтобы их желания исполнились. Также познакомьтесь со старой Ирмой, которая не верила в осязаемость исполнения желаний.

Французские традиции

Следующая остановка — Франция. Здесь вы откроете для себя, как появилась традиция украшать ёлку разноцветными шарами. Кроме того, узнаете, почему детям во Франции приносят два подарка: один на Рождество и другой, маленький, в начале декабря.

Сувениры и развлечения

Каждую историю вы сможете унести с собой — маленький сувенир станет напоминанием о том, что вы услышали и увидели, а также поможет рассказать эту историю другим.

После увлекательного путешествия вас ждут подарки от Деда Мороза и сладости! В домашнем буфете можно будет всем вместе насладиться чаем, какао, а взрослым — даже глинтвейном. Не забудьте попробовать рождественский пирог, пряники и конфеты.

Мы также будем читать стихи на сцене-табуретке и водить хороводы вокруг ёлки. Присоединяйтесь к волшебству новогодних историй!