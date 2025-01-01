Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Сорок первый
Билеты от 1000₽
Киноафиша Сорок первый

Спектакль Сорок первый

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История любви на фоне войны

В 1924 году Борис Лавренев, человек с разнообразным жизненным опытом — от царского артиллерийского поручика до революционного командира, — принес в редакцию свою повесть «Сорок первый», которая вскоре стала не только выдающимся произведением русской литературы, но и обрела широкое признание в кино и театре. Написанная за два дня, эта повесть, несмотря на свою краткость, заняла особое место в литературной традиции, прославив Лавренева как мастера художественного слова.

Любовь вопреки времени 
«Сорок первый» — это, прежде всего, история любви, которая рождается вопреки времени, обстоятельствам и внутреннему конфликту двух людей. На фоне Гражданской войны, на необитаемом острове встречаются два непримиримых врага — Марютка, революционная снайперка, и Вадим Говоруха-Отрок, поручик белой армии. Изо дня в день, в условиях кораблекрушения и пустынной тишины, среди синего моря и медного солнца, вспыхивает их страстная и трагичная любовь.

Образ Марютки и Говорухи-Отрока
Марютка — юная и решительная девушка-воин, снайпер, пишущая стихи о революции и Ленине. В своей жизни она насчитывает уже сорок убитых врагов. Вадим Говоруха-Отрок, белый поручик с насмешливыми глазами и принадлежностью к утопающей в войне культуре, становится её противоположностью. Он — символ того мира, который исчезает в катастрофе Гражданской войны, символ старого порядка. Их встреча и любовь становятся метафорой всего человечества, пронзающего время и пространство, сталкивая разные миры, но в конечном итоге обретающего любовь как единственно важное и настоящее чувство.

Судьба любви и войны
Несмотря на исход битвы, где судьбы двух влюбленных могли бы быть другими, их история напоминает нам об универсальности человеческой любви. Как Адам и Ева, Марютка и Говоруха-Отрок переживают все этапы существования человечества — от библейского изгнания из рая до обретения нового смысла жизни в любви, которая остается единственным светом в мире разрушения. Этим два героя проходят свой путь, где каждое действие и выбор отражают глубины человеческой природы и её способности к любви, несмотря на всё.

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Полина Галкина
Юлия Пилипович
Дарья Рябцева
Ирина Токмакова
Алексей Веретин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 сентября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Остров сокровищ
12+
Мюзикл Драма
Остров сокровищ
20 сентября в 18:00 РАМТ
от 500 ₽
Ловушка
18+
Комедия
Ловушка
1 декабря в 19:00 ЦДКЖ
от 1500 ₽
Таська
18+
Премьера Драма
Таська
10 сентября в 19:00 Школа драматического искусства
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше