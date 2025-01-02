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Дом под снос
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Спектакль Дом под снос

Постановка
Театр Российской Армии 16+
Продолжительность 2 часа 25 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Драматическая дилогия по Арбузову

«Дом под снос» является продолжением спектакля «Старомодная комедия» по пьесе Алексея Арбузова. Эти два спектакля объединяет основная мысль: «Человек не может один — для одинокого весь мир пустыня». В обоих произведениях поднимается важная тема одиночества и взаимоотношений между людьми.

Современные реалии и квартирный вопрос

Действие происходит в наши дни, и зрители легко могут узнать знакомые проблемы, такие как отношения между поколениями и квартирный вопрос. Старый холостяк Степан Николаевич и пенсионерка-учительница Софья Александровна оказываются в сложной ситуации, когда заботливые дети решают их судьбы, чтобы улучшить условия жизни.

Интрига и остроумие

Сюжет спектакля закручен ловко и изобретательно, а диалоги насыщены ярким юмором и остротой, что придает дополнительную привлекательность произведению.

 

Режиссер
Андрей Бадулин
В ролях
Алина Покровская
Сергей Колесников

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽
14 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽
31 октября
Театр Российской Армии Москва, Суворовская пл., 2
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

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