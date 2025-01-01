Спектакль Доктор знает все

Комедия, которая заставляет задуматься

Обычный день в кабинете врача превращается в невероятное испытание, когда на приём приходят два пациента — ангел и бес. У каждого из них свои необычные проблемы, и доктор оказывается в затруднительном положении: кого лечить первым, Добро или Зло? Или, может быть, попытаться спасти самого себя и все человечество?

Невероятный выбор

Перед зрителями развернется настоящая борьба за внимание доктора, полная уморительных диалогов и забавных ситуаций. Но за этим комедийным абсурдом скрываются важные вопросы: как выбрать между добром и злом, и есть ли этот выбор вообще?

Смех сквозь слёзы

Зрителям предстоит вместе с доктором пережить его мыслительные метания и наблюдать за постоянными перебранками между ангелом и бесом, которые легко могут довести до слёз — будь то от смеха или задумчивой печали.

Не пропустите этот необычный спектакль, где веселье соседствует с философией, а комедия — с глубокими размышлениями о добре и зле.