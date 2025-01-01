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Доктор знает все
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Киноафиша Доктор знает все

Спектакль Доктор знает все

16+
Продолжительность 1 час 45 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия, которая заставляет задуматься

Обычный день в кабинете врача превращается в невероятное испытание, когда на приём приходят два пациента — ангел и бес. У каждого из них свои необычные проблемы, и доктор оказывается в затруднительном положении: кого лечить первым, Добро или Зло? Или, может быть, попытаться спасти самого себя и все человечество?

Невероятный выбор
Перед зрителями развернется настоящая борьба за внимание доктора, полная уморительных диалогов и забавных ситуаций. Но за этим комедийным абсурдом скрываются важные вопросы: как выбрать между добром и злом, и есть ли этот выбор вообще?

Смех сквозь слёзы
Зрителям предстоит вместе с доктором пережить его мыслительные метания и наблюдать за постоянными перебранками между ангелом и бесом, которые легко могут довести до слёз — будь то от смеха или задумчивой печали.

Не пропустите этот необычный спектакль, где веселье соседствует с философией, а комедия — с глубокими размышлениями о добре и зле.

Режиссер
Олег Фомин
В ролях
Алексей Макаров
Михаил Полицеймако
Владимир Фекленко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 августа
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все Доктор знает все

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