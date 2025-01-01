Спектакль Добрые сказки старого кота

Приключение кота по имени Боб

Приглашаем вас на трогательный спектакль для семейного просмотра, в центре которого — кот по имени Боб. Эта уникальная постановка создана по авторской технологии Владимира Захарова, благодаря которой кукла крепится на запястье актера. Как только актер делает малейшее движение, кот оживает и переносит зрителей в мир чудес.

Путешествия Боба: от Томска до родных мест

Наш герой обожает путешествовать и успел побывать во множестве городов России. Совсем недавно он вернулся с Фестиваля кукол на запястье в г. Томске, где покорил сердца зрителей своими добрыми историями. Но как бы далеко Боб ни забирался, его ноги всегда приведут его в родные края — старый парк, который он посещает год за годом, где все так знакомо и близко.

Истории из кошачьего сердца

Что может рассказать кот, которому 147 лет? Поверьте, он знает немало. Каждая история зарождается в глубине его кошачьего сердца. Несмотря на то, что голова и руки куклы сделаны из простого дерева, его эмоции и переживания по-настоящему живые.

Чего ожидать от спектакля?

В нашем спектакле вы услышите голос осени, познакомитесь со старым фонарем и узнаете больше о нашем герое. Главное — вы вновь научитесь мечтать. Эта дружеская встреча с добрым котом оставит незабываемые впечатления у ваших детей, которые еще долго будут вспоминать о приключениях Боба.