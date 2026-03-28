Холодное сердце. Ледяное заклятие
Возраст 0+

О спектакле

Мюзикл «Холодное сердце» для всей семьи в ДК «Газ»

Приглашаем вас на невероятный музыкальный мюзикл по мотивам известной ледяной сказки! На сцене оживают любимые герои: Эльза, Анна, Кристофф со своим верным оленем Свеном, весёлый Олаф и коварный принц Ханс. Профессиональная хореография, впечатляющие световые эффекты и оригинальная сценография создают настоящую театральную магию, которая порадует маленьких зрителей и их родителей.

Сказочная история на сцене

Что может быть лучше, чем провести вечер с близкими, наслаждаясь сказочным представлением? Когда в зале гаснет свет и сцена превращается в зимнее королевство, вся семья погружается в волшебство. Звучат знакомые мелодии, и ваши дети с нетерпением ждут появления Эльзы.

Сюжет мюзикла

В центре истории — Эльза, которая скрывает свою магию, и её сестра Анна, верящая в силу любви. Королевство Эренделл внезапно оказывается в плену вечной зимы. Впереди — приключения, знакомства с Кристоффом и Свеном, встречи с горными троллями и интриги зловещего Ханса. Это захватывающее шоу напоминает, что любви под силу преодолеть любые преграды, даже замороженное сердце.

Забавные моменты для всей семьи

Это не просто пересказ сюжета, а грандиозное семейное шоу, в котором сказка действительно оживает. Сочетание света, движения и живого исполнения создаёт незабываемую атмосферу. Зал подхватывает знакомые песни, и вскоре зрители поют вместе с героями. Дети смотрят с замиранием сердца, не желая пропустить ни мгновения.

Не упустите уникальную возможность

Не упустите шанс подарить своему ребёнку незабываемые впечатления и создать моменты, которые останутся с вами надолго. Однодневное событие — это идеальная возможность для встречи с прекрасным.

Дети до 4 лет включительно могут посещать спектакль бесплатно, если размещены на коленях у родителя. На одного взрослого — один ребёнок.

Купить билет на спектакль Холодное сердце. Ледяное заклятие

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
28 ноября суббота
14:00
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
от 1290 ₽

Фотографии

