Дневные общедоступные концерты КЗФ (2)

Дневные концерты в Камерном зале Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоятся дневные общедоступные концерты. На сцене выступят солисты филармонии, которые представят программу, способную привлечь любителей камерной музыки.

Эти концерты прекрасно подойдут как постоянным посетителям филармонии, так и тем, кто хочет открыть для себя новое в музыкальном искусстве. Музыка камерного жанра отличается своей глубиной и эмоциональностью, что делает каждый концерт уникальным.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением выдающихся произведений в уютной атмосфере зала!