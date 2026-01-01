Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дневные общедоступные концерты КЗФ (2)
Киноафиша Дневные общедоступные концерты КЗФ (2)

Дневные общедоступные концерты КЗФ (2)

12+
Возраст 12+

О концерте

Дневные концерты в Камерном зале Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии состоятся дневные общедоступные концерты. На сцене выступят солисты филармонии, которые представят программу, способную привлечь любителей камерной музыки.

Эти концерты прекрасно подойдут как постоянным посетителям филармонии, так и тем, кто хочет открыть для себя новое в музыкальном искусстве. Музыка камерного жанра отличается своей глубиной и эмоциональностью, что делает каждый концерт уникальным.

Не упустите шанс насладиться живым исполнением выдающихся произведений в уютной атмосфере зала!

Купить билет на концерт Дневные общедоступные концерты КЗФ (2)

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
21 октября среда
15:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
19 ноября четверг
15:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

В ближайшие дни

Абонемент № 1А (10 концертов)
12+
Классическая музыка

Абонемент № 1А (10 концертов)

17 сентября в 19:00 Дом ученых
от 4000 ₽
Знай наших!
12+
Классическая музыка

Знай наших!

1 ноября в 16:00 Дом детского творчества им. Ефремова
от 300 ₽
Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»
18+
Поп

Радио дэнс на Арт-барже «Кубрик»

14 августа в 18:30 Арт-баржа «Кубрик»
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше