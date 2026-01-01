Спектакль по мотивам «Робинзона Крузо» для детей от 10 до 13 лет в театре «Т»

В Театре «Т» выходит спектакль, основанный на классическом произведении Д. Дефо «Робинзон Крузо». Режиссер-постановщик и автор инсценировки — лауреат премии «Арлекин» Петр Зубарев. Главную роль исполняет Алексей Шашилов.

Спектакль рассказывает о приключениях Робинзона, который оказывается на необитаемом острове. История насыщена темами борьбы за сохранение человеческого достоинства и ценности общения. Это постановка будет интересна не только подросткам, но и взрослым поклонникам приключенческой литературы.

Команда спектакля

Режиссер-постановщик и автор инсценировки: Петр Зубарев

Художник-постановщик: Александра Ковальская

Исполнитель: Алексей Шашилов

Литературная основа: Д.Дефо «Робинзон Крузо»

Премьеры и награды

Премьера спектакля состоялась в 2022 году. Он был представлен на нескольких фестивалях, включая:

«More Amore» в Москве (2025 г.)

«Китоврас» в Владимире (2025 г.)

«Детский Фестиваль в Зарядье» (2024 г.)

Фестиваль «СВОЙ» в Екатеринбурге (2023 г.)

Спектакль награжден на фестивале «Карабас» в 2023 году за фантазийное переложение классики приключенческой литературы и мастерство сторителлинга актера Алексея Шашилова.

Интерактивный элемент

В ходе спектакля зрители смогут ознакомиться с Дневником Робинзона Крузо. Читая его записи, они станут свидетелями его борьбы с окружающим миром. Зрители почувствуют атмосферу острова через песок, соленую воду и атмосферу 17 века. Даже в самых трудных условиях Робинзон находит силы для обновления жизни и ценности общения с другим человеком.

Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации через грант, предоставленный ООГО «Российский фонд культуры».