В Театре «Т» выходит спектакль, основанный на классическом произведении Д. Дефо «Робинзон Крузо». Режиссер-постановщик и автор инсценировки — лауреат премии «Арлекин» Петр Зубарев. Главную роль исполняет Алексей Шашилов.
Спектакль рассказывает о приключениях Робинзона, который оказывается на необитаемом острове. История насыщена темами борьбы за сохранение человеческого достоинства и ценности общения. Это постановка будет интересна не только подросткам, но и взрослым поклонникам приключенческой литературы.
Премьера спектакля состоялась в 2022 году. Он был представлен на нескольких фестивалях, включая:
Спектакль награжден на фестивале «Карабас» в 2023 году за фантазийное переложение классики приключенческой литературы и мастерство сторителлинга актера Алексея Шашилова.
В ходе спектакля зрители смогут ознакомиться с Дневником Робинзона Крузо. Читая его записи, они станут свидетелями его борьбы с окружающим миром. Зрители почувствуют атмосферу острова через песок, соленую воду и атмосферу 17 века. Даже в самых трудных условиях Робинзон находит силы для обновления жизни и ценности общения с другим человеком.
Проект реализован при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации через грант, предоставленный ООГО «Российский фонд культуры».