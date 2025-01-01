Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Харатьян и Cocktail Project
Киноафиша Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Дороги любви»: Музыка и поэзия в джазовом исполнении

Приглашаем вас на уникальный концерт, который состоится в джаз-клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. «Дороги любви» — это музыкальная программа, включающая в себя как уже полюбившиеся мелодии, так и оригинальные композиции, написанные специально для этого проекта.

Знакомство с классикой

Спектакль представит вам песни, ставшие классикой отечественного кинематографа. Вы сможете услышать незабываемые хиты, которые, вероятно, знакомы всем и каждому. Каждая мелодия обладает особой атмосферой, которая переносит зрителей в мир романтики и воспоминаний.

Неповторимая атмосфера джаза

Программа значительно разнообразит вечерний досуг благодаря живой музыке и талантливым исполнителям. Кроме знакомых мелодий, зрителей ждет авторская музыка и поэзия, которые добавят новые грани в общую концепцию выступления. Игорь Бутман, как искусный саксофонист и организатор, гарантирует высокое качество исполнения.

Для кого этот концерт?

Концерт «Дороги любви» будет интересен всем любителям джаза, а также тем, кто ценит эмоциональную и искреннюю музыку. Не упустите шанс окунуться в мир искусства, которое объединяет поколения!

Приходите на концерт и добавьте яркие эмоции в свою жизнь!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 17 октября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

Фотографии

Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project Дмитрий Харатьян и Cocktail Project

В ближайшие дни

Музыка песчаных сказок. Золушка
0+
Классическая музыка
Музыка песчаных сказок. Золушка
5 октября в 12:00 Концертный зал в здании Екатерининского собрания
от 1000 ₽
Джазовый вечер
6+
Джаз
Джазовый вечер
16 сентября в 20:00 Police Station
от 1000 ₽
Romantic Symphony In The Dark
6+
Живая музыка
Romantic Symphony In The Dark
15 августа в 21:00 Планетарий
от 1400 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше