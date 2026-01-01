Валентин Лакодин. Cigar Hall Soul Jazz Band

Звуковые эксперименты Cigar Hall в Москве

Джазовый комбо Cigar Hall представляет собой новый концепт на отечественной сцене. В их звучании переплетаются элементы джаза и блюза с драйвовым фанком и чувственным соулом. Такой коктейль включает в себя как традиционный свинг, так и современные грувы, создавая уникальную атмосферу на каждом концерте.

Пьесы, исполняемые коллективом, звучат в оригинальных аранжировках, зачастую далеких от исходных версий. Это добавляет новые интересные оттенки к известным мелодиям, а также на концертах можно услышать авторские произведения Cigar Hall.

Основателем и движущей силой коллектива является Валентин Лакодин, который отвечает за вокал и контрабас. Сочетание этих функций в одном исполнителе создает неожиданный и стратегически мощный результат: ритм-секция и вокал звучат гармонично и цельно.

Не менее важную роль в группе играет Михаил Жижин, виртуоз на рояле и тромбоне. Он прошел школу лучших отечественных бендов, что делает его значимой частью общего звучания Cigar Hall.

В концертах также принимают участие приглашённые исполнители, а группа активно участвует в различных музыкальных проектах, фестивалях, фильмах и шоу, что обусловливает их высокую востребованность на музыкальной сцене.