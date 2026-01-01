Варвара Мягкова играет концерты Баха

Клавирные концерты Баха в исполнении Варвары Мягковой

В Доме музыки прозвучат клавирные концерты Иоганна Себастьяна Баха, которые исполнят Варвара Мягкова и оркестр Vox Cordis под управлением Серафима Яковлева. Эти шедевры барочной музыки поражают своей энергией и лирикой, и представляют собой совершенные образцы баховского стиля.

Шедевры эпохи барокко

Бах считал музыку искусством, которое существует «во славу Божию и для дозволительного услаждения души». Произведения, вошедшие в программу вечера, именно это и подтверждают. Несмотря на то, что с них началась история фортепианного концерта, баховские шедевры продолжают звучать эффектно даже через три века. Они наполнены энергией и темами, которые увлекают, а глубина лирики в Adagio поражает слушателей.

Сияние Мягковой

Каждое выступление Варвары Мягковой, лауреата всесоюзного и Международного конкурса в Андорре, становится настоящим событием. Критики и коллеги не скупятся на похвалу: «Мягкова — обладатель дарования, которое можно назвать «потусторонним»: она как бы вещает, пророчит» (Лукас Генюшас). «Ее виртуозность движима … за счет духа. Она абсолютно чиста в своих отношениях с музыкой, ни грамма показухи» (Ксения Кнорре).

Дирижерская палочка Серафима Яковлева

В этот вечер музыка Баха в исполнении Варвары Мягковой откроется во всей своей полноте и многогранности. Пианистка выступит вместе с оркестром Vox Cordis под руководством Серафима Яковлева, лауреата международных конкурсов и обладателя президентского гранта РФ.