Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Варвара Мягкова играет концерты Баха
Билеты от 960₽
Киноафиша Варвара Мягкова играет концерты Баха

Варвара Мягкова играет концерты Баха

6+
Возраст 6+
Билеты от 960₽

О концерте

Клавирные концерты Баха в исполнении Варвары Мягковой

В Доме музыки прозвучат клавирные концерты Иоганна Себастьяна Баха, которые исполнят Варвара Мягкова и оркестр Vox Cordis под управлением Серафима Яковлева. Эти шедевры барочной музыки поражают своей энергией и лирикой, и представляют собой совершенные образцы баховского стиля.

Шедевры эпохи барокко

Бах считал музыку искусством, которое существует «во славу Божию и для дозволительного услаждения души». Произведения, вошедшие в программу вечера, именно это и подтверждают. Несмотря на то, что с них началась история фортепианного концерта, баховские шедевры продолжают звучать эффектно даже через три века. Они наполнены энергией и темами, которые увлекают, а глубина лирики в Adagio поражает слушателей.

Сияние Мягковой

Каждое выступление Варвары Мягковой, лауреата всесоюзного и Международного конкурса в Андорре, становится настоящим событием. Критики и коллеги не скупятся на похвалу: «Мягкова — обладатель дарования, которое можно назвать «потусторонним»: она как бы вещает, пророчит» (Лукас Генюшас). «Ее виртуозность движима … за счет духа. Она абсолютно чиста в своих отношениях с музыкой, ни грамма показухи» (Ксения Кнорре).

Дирижерская палочка Серафима Яковлева

В этот вечер музыка Баха в исполнении Варвары Мягковой откроется во всей своей полноте и многогранности. Пианистка выступит вместе с оркестром Vox Cordis под руководством Серафима Яковлева, лауреата международных конкурсов и обладателя президентского гранта РФ.

Купить билет на концерт Варвара Мягкова играет концерты Баха

Помощь с билетами
Сентябрь
30 сентября среда
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 960 ₽

В ближайшие дни

Артур Газаров & Sambateria
12+
Этно

Артур Газаров & Sambateria

23 августа в 20:00 Клуб Алексея Козлова
от 1500 ₽
Софи Окран
18+
Джаз

Софи Окран

15 августа в 20:30 Союз композиторов
от 1000 ₽
Неформальный стендап концерт в Стендап Кафе
18+
Юмор

Неформальный стендап концерт в Стендап Кафе

21 августа в 22:00 Standup Café
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше