Спектакль А у нас во дворе

Спектакль-концерт по пьесе Валерия Золотовицкого «А у нас во дворе»

Театр представляет новую постановку по пьесе современного драматурга Валерия Золотовицкого, жанр которой обозначен как «спектакль-концерт». Это уникальное сочетание театра и музыки обещает погрузить зрителей в атмосферу прошлых десятилетий.

Музыка и жизнь провинции

На сцене звучат популярные шлягеры 60-х, 70-х и 80-х годов, которые подчеркивают дух времени и создают особую атмосферу. Действие спектакля разворачивается на окраине провинциального города, где в ветхом деревянном доме, предназначенном под снос, живут его герои. Они находятся в ожидании переезда в новые квартиры и проводят время во дворе, превращенном в центр их маленького мира.

Обычные радости и горести

На этом клочке земли происходят важные события: герои влюбляются и ссорятся, ищут смысл жизни и, конечно, поют. Спектакль показывает, как даже в самых обычных буднях могут происходить удивительные вещи, а оптимизм жителей дома не угасает с годами. Зрители смогут увидеть себя в этих историях и, возможно, вспомнить о своих собственных переживаниях.

Улыбка и надежда

Каждый, кто посетит спектакль, уйдет из театра с улыбкой. «А у нас во дворе» — это не просто история о жизни, это напоминание о том, что даже в самых трудных обстоятельствах можно находить радость и надежду.