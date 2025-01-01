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А у нас во дворе
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Спектакль А у нас во дворе

Постановка
Камерная сцена 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-концерт по пьесе Валерия Золотовицкого «А у нас во дворе»

Театр представляет новую постановку по пьесе современного драматурга Валерия Золотовицкого, жанр которой обозначен как «спектакль-концерт». Это уникальное сочетание театра и музыки обещает погрузить зрителей в атмосферу прошлых десятилетий.

Музыка и жизнь провинции

На сцене звучат популярные шлягеры 60-х, 70-х и 80-х годов, которые подчеркивают дух времени и создают особую атмосферу. Действие спектакля разворачивается на окраине провинциального города, где в ветхом деревянном доме, предназначенном под снос, живут его герои. Они находятся в ожидании переезда в новые квартиры и проводят время во дворе, превращенном в центр их маленького мира.

Обычные радости и горести

На этом клочке земли происходят важные события: герои влюбляются и ссорятся, ищут смысл жизни и, конечно, поют. Спектакль показывает, как даже в самых обычных буднях могут происходить удивительные вещи, а оптимизм жителей дома не угасает с годами. Зрители смогут увидеть себя в этих историях и, возможно, вспомнить о своих собственных переживаниях.

Улыбка и надежда

Каждый, кто посетит спектакль, уйдет из театра с улыбкой. «А у нас во дворе» — это не просто история о жизни, это напоминание о том, что даже в самых трудных обстоятельствах можно находить радость и надежду.

В ролях
Елена Фадеичева
Александр Артемьев
Ольга Базанова
Антон Носов
Вадим Вишневский

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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Фотографии

А у нас во дворе А у нас во дворе

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