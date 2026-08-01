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Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!
Киноафиша Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!

Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!

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О концерте

Ночная прогулка по Неве с дискотекой на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную прогулку на двухпалубном теплоходе по реке Неве. Это событие станет идеальным сочетанием красивейших пейзажей, зажигательной музыки и незабываемых эмоций.

Во время экскурсии вы сможете увидеть знаменитые разводные мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный и Большеохтинский. Также вблизи вас окажется легендарный крейсер Аврора, а архитектура Санкт-Петербурга заиграет новыми красками в ночной подсветке.

Имейте в виду, что развод мостов происходит нерегулярно. С графиком развода можно ознакомиться на сайте «Мостотреста». Это важная информация для планирования вашей вечерней программы.

Надеемся, что эта уникальная прогулка оставит незабываемые впечатления и станет отличным завершением вашего дня в Санкт-Петербурге!

Купить билет на концерт Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
17 августа понедельник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
18 августа вторник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
19 августа среда
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
20 августа четверг
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
21 августа пятница
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
22 августа суббота
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
23 августа воскресенье
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
24 августа понедельник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
25 августа вторник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
26 августа среда
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
27 августа четверг
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
28 августа пятница
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
29 августа суббота
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
30 августа воскресенье
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
31 августа понедельник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10
1 сентября вторник
01:00
Причал «Адмиралтейство» Санкт-Петербург, Адмиралтейская наб., 10

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