Дискотека под разводными мостами на двухпалубном теплоходе!

Ночная прогулка по Неве с дискотекой на теплоходе

Приглашаем вас на уникальную прогулку на двухпалубном теплоходе по реке Неве. Это событие станет идеальным сочетанием красивейших пейзажей, зажигательной музыки и незабываемых эмоций.

Во время экскурсии вы сможете увидеть знаменитые разводные мосты: Дворцовый, Троицкий, Литейный и Большеохтинский. Также вблизи вас окажется легендарный крейсер Аврора, а архитектура Санкт-Петербурга заиграет новыми красками в ночной подсветке.

Имейте в виду, что развод мостов происходит нерегулярно. С графиком развода можно ознакомиться на сайте «Мостотреста». Это важная информация для планирования вашей вечерней программы.

Надеемся, что эта уникальная прогулка оставит незабываемые впечатления и станет отличным завершением вашего дня в Санкт-Петербурге!