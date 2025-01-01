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Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
Киноафиша Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

Яркое интерактивное музыкальное действо от Виктории и Антона Макарских 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Яркое интерактивное музыкальное действо

«Живой концерт» Виктории и Антона Макарских — это не просто эстрадный концерт, это настоящее музыкальное путешествие, которое захватывает за собой всех, кто попадает под его обаяние. Этот проект выходит за рамки привычного формата, не имея аналогов среди российских исполнителей.

Объединение всех поколений

На концерты Макарских приходят целыми семьями! Здесь звучат песни, написанные специально для детей, а также музыка из проекта «Святыни России». Но это ещё не всё! Антон и Виктория исполняют по просьбам старшего поколения шедевры песенного наследия, удивляя и радуя бабушек и дедушек.

Неповторимая атмосфера

Антон и Виктория Макарские не только звезды мюзиклов и телеэкрана, но и идеальная супружеская пара. С первых мгновений они завоевывают зал своим тонким чувством юмора, неповторимыми голосами и искренним общением с публикой. Их выступление всегда поднимает настроение и создает неповторимую атмосферу вечера.

Участие зрителей

И не случайно этот концерт назван «Живым». Зрители становятся активными участниками программы вечера, создавая его направление и атмосферу. Вместе с талантливыми музыкантами, они погружаются в уникальный музыкальный мир, где каждая нота звучит особенно и каждое исполнение наполнено живыми эмоциями.

Насладитесь музыкой и волшебством вместе с Викторией и Антоном Макарскими на их «Живом концерте»!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 сентября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
19:00 от 3200 ₽
Нижний Новгород, 5 ноября
ДК ГАЗ Нижний Новгород, Героя Советского Союза Смирнова, 12
19:00 от 1600 ₽
Пермь, 9 ноября
ДК им. Солдатова Пермь, Комсомольский просп., 79
18:00 от 1600 ₽
Казань, 14 ноября
КЦ «Московский» Казань, Академика Королева, 47
19:00 от 2500 ₽
Самара, 17 ноября
ДК «Металлург» Самара, просп. Металлургов, 75
19:30 от 1600 ₽
Рязань, 22 ноября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 1600 ₽
Нижний Новгород, 7 января
Дивеевский ЦДК Нижний Новгород, с. Дивеево, Октябрьская, 16
18:00 от 2200 ₽
Челябинск, 4 февраля
Челябинский ДК железнодорожников Челябинск, Цвиллинга, 54
19:00 от 1600 ₽
Екатеринбург, 5 февраля
Екатеринбургский дворец молодежи Екатеринбург, просп. Ленина, 1
19:00 от 1600 ₽
Омск, 9 февраля
Концертный зал РЦСО Омск, Красный Путь, 9
19:00 от 1600 ₽
Новосибирск, 11 февраля
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская

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