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Дискач 90-х
Киноафиша Дискач 90-х

Дискач 90-х

12+
Возраст 12+

О концерте

Дискач 90-х: ностальгическое шоу, которое не стоит пропускать!

Приготовьтесь к погружению в мир культовых исполнителей 90-х! «Дискач 90-х» — это всероссийский фестиваль, который собирает под одной крышей самых известных музыкантов того времени. На сцене выступят неподражаемые кумиры: «Рок-Острова», Данко, «Отпетые мошенники», «На-На», «Стрелки» (Юлия Беретта), «Фактор-2», Игорёк, «Русский размер» и другие звёзды, которые подарят вам незабываемые эмоции.

Энергия эпохи

Фестиваль обещает быть ярким и динамичным — ждите «киловатты» звука и света, а также танцы нон-стоп! Это не просто концерт, это настоящая феерия, где ритмы свободы и драйва проникают в душу каждого зрителя.

Путешествие в прошлое

Вспомните о временах робокопов и терминаторов, киосков с кассетами и «челок» в стиле «9-й вал». Погрузитесь в атмосферу, наполненную воспоминаниями о мячиках на резинках и желанных жвачках с наклейками.

Станьте частью большого события

Не упустите шанс стать частью ностальгического шоу! Миллионы сердец уже завоеваны звёздами 90-х, и теперь ваша очередь. Присоединяйтесь к нам и окунитесь в мир взрывного драйва и ярких эмоций.

До встречи на фестивале!

Купить билет на концерт Дискач 90-х

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Октябрь
10 октября суббота
19:00
Уфа-арена Уфа, Ленина, 114
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