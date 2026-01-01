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Меги Гогитидзе
Киноафиша Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О концерте

Концерт Меги Гогитидзе: незабываемое музыкальное событие

Певица из Грузии Меги Гогитидзе готовится порадовать зрителей своим уникальным концертом, который сочетает в себе грузинскую этнику, джаз, электронику и хип-хоп. Её выступления известны мощной энергетикой и самобытностью, что делает каждое шоу настоящим событием для любителей музыки.

На концерте прозвучат любимые композиции, такие как «Солнце», «Бабочки», Vici Daggale и Sapehurebi. Меги, обладая невероятным талантом, создала собственный стиль, который завораживает своей мелодичностью и глубиной поэтических текстов.

Уникальность Меги Гогитидзе

Меги Гогитидзе – это неформатное явление в современном музыкальном мире. Она удивительным образом соединяет разные жанры: от джаза и электроники до трип-хопа и рока. Нередко на её концертах можно услышать элементы хип-хопа на грузинском языке, что добавляет оригинальности её музыке.

На сцене Меги выступает вместе с кубинскими музыкантами, что создаёт невероятную атмосферу и заряд эмоций. Её популярность стремительно растёт: концерты Меги проходят с аншлагами в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Баку и Ереван. Она также принимала участие в фестивале «Дикая Мята» и провела большой тур по России, включая города Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь и другие.

Музыка и тексты

Меги не только поёт, но и сама пишет тексты, иногда обращаясь к произведениям любимых поэтов, таких как Бродский и Ахматова. Хотя её песни поются на русском и грузинском, они трогают сердца слушателей независимо от языковой барьеры – Меги поёт душой.

Сейчас её роли в музыкальной среде существенно выделяются на фоне однообразия, и это выглядит как настоящее откровение. Не упустите шанс стать частью этого удивительного концерта!

Купить билет на концерт Меги Гогитидзе

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В других городах
Октябрь
Ноябрь
Январь
14 октября среда
19:00
Максимилианс Челябинск, Труда, 183, ТРК «Гагарин-парк»
от 2500 ₽
16 октября пятница
20:00
Свердловская детская филармония Екатеринбург, 8 Марта, 36
от 2500 ₽
17 октября суббота
20:00
Musichall 27 Уфа, Кирова, 27
от 2500 ₽
18 ноября среда
19:00
Максимилианс Красноярск, Партизана Железняка, 17, ТК «Ньютон»
от 2500 ₽
19 ноября четверг
19:00
Максимилианс Новосибирск, Дуси Ковальчук, 1/1, ТЦ «Малинка»
от 2500 ₽
14 января четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 2500 ₽

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