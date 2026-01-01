Ludovico Einaudi: неоклассика при свечах

Вечер музыки и света от «Вселенной классики» в Музее Пушкина

Компания «Вселенная классики» приглашает на уникальный вечер созерцательной тишины, света и музыки в камерном зале Музея Пушкина. Вас ждёт встреча с музыкой Людовико Эйнауди в новом прочтении — на органе.

Медитативные и прозрачные мелодии Эйнауди, исполненные на электронном органе Viscount Sonus, создают особое пространство, свободное от времени и слов. Эти минималистичные темы порождают искренние эмоции, не требующие объяснений. Объём и глубина звука органа превращают каждую ноту в пульсирующее переживание.

Этот вечер станет возможностью замедлиться, вслушаться и ощутить тишину между звуками. Музыка Эйнауди на органе — это свет, источаемый изнутри.

Вход в концертный зал осуществляется с Хрущевского переулка. Билеты приобретаются для каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание: в программе концерта и составе артистов возможны изменения.