Dire Straits Tribute Show

Легендарная британская группа

Dire Straits — это прежде всего Марк Нопфлер, основатель группы, фронтмен, автор песен и соло-гитарист. Нопфлер — один из самых лиричных и узнаваемых мастеров электрогитары, занимающий 27-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Его стиль, впитавший элементы блюза, кантри, фолка и рутс-рока, отличается лаконичной зрелостью и тонким мелодизмом. Кроме того, Нопфлер — выдающийся композитор, чьи песни стали настоящей классикой рока.

Трибьют-проект Brothers For Nothing

Brothers For Nothing — трибьют-проект, объединивший московских музыкантов, которые вдохновлены творчеством Dire Straits:

Дмитрий Фролов (ударные)

Евгений Глухов (бас)

Антон Ильин (клавишные)

Юрий Новгородский (гитара)

Юрий Мягков (гитара)

Этот проект отдаёт дань великой музыке Dire Straits, погружая зрителей в атмосферу истинного рока.