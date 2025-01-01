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Dire Straits Tribute Show
Билеты от 1000₽
Киноафиша Dire Straits Tribute Show

Dire Straits Tribute Show

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Легендарная британская группа 

Dire Straits — это прежде всего Марк Нопфлер, основатель группы, фронтмен, автор песен и соло-гитарист. Нопфлер — один из самых лиричных и узнаваемых мастеров электрогитары, занимающий 27-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Его стиль, впитавший элементы блюза, кантри, фолка и рутс-рока, отличается лаконичной зрелостью и тонким мелодизмом. Кроме того, Нопфлер — выдающийся композитор, чьи песни стали настоящей классикой рока.

Трибьют-проект Brothers For Nothing

Brothers For Nothing — трибьют-проект, объединивший московских музыкантов, которые вдохновлены творчеством Dire Straits:

  • Дмитрий Фролов (ударные)
  • Евгений Глухов (бас)
  • Антон Ильин (клавишные)
  • Юрий Новгородский (гитара)
  • Юрий Мягков (гитара)

Этот проект отдаёт дань великой музыке Dire Straits, погружая зрителей в атмосферу истинного рока.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
19 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
3 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
7 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽
5 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
21:30 от 1000 ₽

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