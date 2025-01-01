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Музыкальное лото
Билеты от 990₽
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Музыкальное лото

18+
Возраст 18+
Билеты от 990₽

О концерте/спектакле

Музыкальное Лото — уникальное музыкальное приключение

Добро пожаловать в Музыкальное Лото — захватывающий формат вечеринки, где угадывание любимых хитов превращается в увлекательную игру с призами. Это не просто викторина, концерт или стендап; это всё сразу: музыка, драйв, шутки и азарт в одном флаконе.

Что вас ждёт?

Каждый вечер — это новая подборка хитов, которые вы точно знаете и любите. Участвуйте в игре: отмечайте треки в бланке, собирайте линии и выкрикивайте «Бинго!». За это вас ждут шоты, сюрпризы и подарки от ведущих. Всё просто, без сложных правил и неловкости. Музыка объединяет всех, даже если вы знакомы впервые.

Ведущие вечера

В роли ведущих выступают стендап-комики и профессионалы импровизации. Они создают атмосферу, в которой невозможно сидеть спокойно, заводят зал и поддерживают темп игры. Это неформальное шоу, где участвуют все — просто, искренне и с кайфом.

Где проходит игра?

Игра проходит в уютных заведениях Москвы, где стильный интерьер, вкусная кухня и авторские коктейли задают тон вечера. Это идеальный повод собраться с друзьями, отпраздновать день рождения или просто провести вечер ярко.

Призы и впечатления

В Музыкальном Лото выигрывают не только победители, но и самые активные и харизматичные участники. Гарантированы впечатления, море смеха и новые знакомства. Бронируйте билет на ближайшее мероприятие прямо сейчас. Не упустите возможность насладиться музыкой, игрой и эмоциями!

Музыкальное Лото — это не концерт. Это ваш вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 июля
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
20:00 от 990 ₽
31 июля
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
19:00 от 990 ₽
3 августа
Малиновка Москва, Крымский Вал, 9, стр. 52, парк Горького
20:00 от 990 ₽

Фотографии

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