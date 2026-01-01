Рок-хиты с оркестром. Nirvana, Metallica, Linkin Park

Концерт рок-хитов в оркестровом звучании в Доме музыки

В Доме музыки состоится уникальный концерт, на котором оркестр Antonio Orchestra исполнит оркестровые версии известных рок-композиций. В программе — хиты легендарных групп Nirvana, Metallica и Linkin Park, переосмысленные в авторских аранжировках. Это подарит зрителям возможность услышать любимые мелодии в новом, мощном звучании.

Забавные факты о проекте

Antonio Orchestra был основан в честь выдающегося итальянского композитора Антонио Вивальди и за 10 лет своего существования успел выступить на множестве площадок Москвы и других городов. Коллектив исполняет более 80 различных программ, охватывающих жанры от барокко до рок-хитов и киномузыки.

Незабываемая атмосфера

Концерт будет интересен не только поклонникам зарубежного рока, но и всем любителям необычных музыкальных интерпретаций. Легендарные мелодии перенесут зрителей в эпоху молодости и свободы, создавая удивительную атмосферу на концерте.

Опыт и достижения оркестра

Antonio Orchestra — лауреат таких фестивалей, как «Театральный бульвар» и «Фестиваль садов», и участник популярных телепроектов. В сотрудничестве с известными дирижерами и артистами, такими как Дмитрий Юровский и Полина Шамаева, оркестр является настоящим украшением музыкальной сцены.

Таланты оркестра

В составе Antonio Orchestra работают замечательные музыканты, такие как Хироко Нинагава, Леонид Железный и Павел Чекмарев, каждый из которых вносит свой неповторимый вклад в звучание коллектива.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться рок-хитами в сопровождении оркестра!