Диана Сур. The Soul Sisters

Диана Сур с программеой «The Soul Sisters» в Jam Club

На сцене встретим настоящую звезду черной музыки — московскую джазовую и соул певицу Диану Сур, которая представит свою сольную программу «The Soul Sisters». В этом выступлении вас ждёт не только сборник хитов, но и глубокая интерпретация традиционного соула, джаза, R&B и фанка, где классика встречается с дерзким современным звучанием.

Голос Дианы Сур сложно спутать с любым другим. Обладательница уникального тембра, она может похвастаться редким «черным тембром», присущим великим соул-дивам. Её манера исполнения — это взрывной коктейль чувства ритма и филигранной импровизации.

Диана уже завоевала признание в музыкальном мире: она номинирована на премию «Восходящая звезда» на Радио Jazz 2023 и стала победительницей нескольких международных конкурсов в США и Европе, включая International Songwriting Competition в Теннесси. Она также хедлайнер престижных джазовых фестивалей.

Программа «The Soul Sisters» включает в себя шедевры легендарных американских R&B и соул певиц, а также авторские песни Дианы из её альбома «Woman». Вас ждут такие бессмертные произведения, как «Son of Preacher Man» и «Natural Woman» Ареты Франклин, «Children Go Where I Send» Ледиси и гимн «A Change Is Gonna Come» — уже полюбившиеся публике хиты «She Works for the Money» и «I Am a Woman» Дианы.

Диана не просто исполняет музыку — она передаёт свою эмоциональную ДНК. В её выступлениях чувствуется высочайший профессионализм и настоящий живой звук. Придите и убедитесь в этом сами — однажды услышав её, вы останетесь с ней навсегда.