Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром
Билеты от 700₽
Киноафиша Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром

Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 700₽

О концерте

Виртуозы Моцарта: концерт с Camerata Komitas

Музыка великого Вольфганга Амадея Моцарта вновь зазвучит в исполнении талантливых пианистов и оркестра Camerata Komitas под руководством дирижера Эрнеста Алавердяна. Концерт представляет собой уникальную возможность услышать некоторые из самых известных фортепианных концертов Моцарта.

Программа вечера

В программе прозвучат:

  • Концерт № 23: один из самых популярных фортепианных концертов Моцарта, славящийся своей эмоциональной глубиной и мелодической красотой.
  • Концерт № 24: написанный в до миноре, этот концерт отличается масштабной первой частью и крупным составом оркестра. Он погружает слушателей в богатство образов от героизма до нежности.
  • Концерт № 25: считается самым великолепным и сложным из всех фортепианных концертов Моцарта, его величие сравнивают с симфонией «Юпитера».

Моцарт писал свои концерты для широкой публики, и сам утверждал, что они располагают к наслаждению: «в них много блеска, они приятны для слуха». Исполнение этого музыкального наследия – непростая задача, требующая мастерства и глубокого понимания.

Таланты вечера

Сольные партии представят победители Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева:

  • Варвара Заруднева – победитель в категории «Дебют» (2021) и лауреат IV международного конкурса Grand Piano Competition (2024).
  • Кирилл Роговой – победитель V конкурса (2023).
  • Арсений Ланин – лауреат нескольких юношеских международных конкурсов и обладатель Гран-при VI конкурса (2025).

Camerata Komitas

Orkестр Camerata Komitas – это молодой и уникальный коллектив, объединивший ведущих музыкантов нового поколения. Художественный руководитель Эрнест Алавердян – лауреат премии им. Б. Чайковского и участник множества фестивалей, что добавляет программе дополнительную ценность.

Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Длительность концерта составит 40 минут для первого отделения и 30 минут для второго.

Купить билет на концерт Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром

Помощь с билетами
Февраль
6 февраля суббота
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 700 ₽

В ближайшие дни

Юлия Савичева
18+
Поп

Юлия Савичева

7 ноября в 19:00 Petter
от 5500 ₽
Женский юмор комиков с ТВ
18+
Юмор

Женский юмор комиков с ТВ

13 августа в 21:00 Standup Café
от 700 ₽
Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»
6+
Неоклассика

Артем Лалаян. «Лирика и экспрессия»

12 августа в 19:00 Дом Гоголя
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше