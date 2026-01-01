Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром

Виртуозы Моцарта: концерт с Camerata Komitas

Музыка великого Вольфганга Амадея Моцарта вновь зазвучит в исполнении талантливых пианистов и оркестра Camerata Komitas под руководством дирижера Эрнеста Алавердяна. Концерт представляет собой уникальную возможность услышать некоторые из самых известных фортепианных концертов Моцарта.

Программа вечера

В программе прозвучат:

Концерт № 23: один из самых популярных фортепианных концертов Моцарта, славящийся своей эмоциональной глубиной и мелодической красотой.

Концерт № 24: написанный в до миноре, этот концерт отличается масштабной первой частью и крупным составом оркестра. Он погружает слушателей в богатство образов от героизма до нежности.

Концерт № 25: считается самым великолепным и сложным из всех фортепианных концертов Моцарта, его величие сравнивают с симфонией «Юпитера».

Моцарт писал свои концерты для широкой публики, и сам утверждал, что они располагают к наслаждению: «в них много блеска, они приятны для слуха». Исполнение этого музыкального наследия – непростая задача, требующая мастерства и глубокого понимания.

Таланты вечера

Сольные партии представят победители Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева:

Варвара Заруднева – победитель в категории «Дебют» (2021) и лауреат IV международного конкурса Grand Piano Competition (2024).

– победитель в категории «Дебют» (2021) и лауреат IV международного конкурса Grand Piano Competition (2024). Кирилл Роговой – победитель V конкурса (2023).

– победитель V конкурса (2023). Арсений Ланин – лауреат нескольких юношеских международных конкурсов и обладатель Гран-при VI конкурса (2025).

Camerata Komitas

Orkестр Camerata Komitas – это молодой и уникальный коллектив, объединивший ведущих музыкантов нового поколения. Художественный руководитель Эрнест Алавердян – лауреат премии им. Б. Чайковского и участник множества фестивалей, что добавляет программе дополнительную ценность.

Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Длительность концерта составит 40 минут для первого отделения и 30 минут для второго.