Моцарт. Концерты 23, 24, 25 для фортепиано с оркестром

Музыка великого Вольфганга Амадея Моцарта вновь зазвучит в исполнении талантливых пианистов и оркестра Camerata Komitas под руководством дирижера Эрнеста Алавердяна. Концерт представляет собой уникальную возможность услышать некоторые из самых известных фортепианных концертов Моцарта.
В программе прозвучат:
Моцарт писал свои концерты для широкой публики, и сам утверждал, что они располагают к наслаждению: «в них много блеска, они приятны для слуха». Исполнение этого музыкального наследия – непростая задача, требующая мастерства и глубокого понимания.
Сольные партии представят победители Московского международного конкурса пианистов Владимира Крайнева:
Orkестр Camerata Komitas – это молодой и уникальный коллектив, объединивший ведущих музыкантов нового поколения. Художественный руководитель Эрнест Алавердян – лауреат премии им. Б. Чайковского и участник множества фестивалей, что добавляет программе дополнительную ценность.
Обратите внимание, что возможны изменения в программе. Длительность концерта составит 40 минут для первого отделения и 30 минут для второго.