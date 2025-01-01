Меню
Девочка и пес
Билеты от 1600₽
Киноафиша Девочка и пес

Спектакль Девочка и пес

Постановка
Домик Фанни Белл 6+
Продолжительность 45 минут
Возраст 6+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Драма о дружбе и ответственности

Приглашаем вас на спектакль, который затрагивает важные темы дружбы и ответственности. Это история о девочке, получившей в подарок собаку. Родители строго обещали, что она будет заботиться о питомце: кормить, выгуливать и дрессировать. Однако, как показывает практика, выстраивать отношения с четвероногим другом не так просто.

Сюжет

Собака сбегает из дома, и девочка оказывается в отчаянии. Весь спектакль посвящен её попыткам вернуть друга и восстановить доверие, которое было потеряно. Зрители станут свидетелями трогательных моментов, когда девочка осознает, что настоящая дружба требует усилий и заботы.

Интересные факты

  • Спектакль основан на реальных историях о взаимоотношениях людей и животных.
  • Для создания убедительных сцен использовались настоящие собаки, прошедшие специальную дрессировку.
  • Режиссер постановки - известный театральный деятель, который ранее работал с молодежными коллективами.

Для кого это спектакль?

Эта драма подходит для семейного просмотра. Она будет интересна как детям, так и взрослым, ведь каждый сможет найти в ней что-то своё. Спектакль учит ответственности и любви к животным, а также напоминает, что дружба требует взаимопонимания и терпения.

 

Режиссер
Евгения Таныгина
В ролях
Александра Киртоки
Петр Вяткин

Купить билет на спектакль

Расписание

6 сентября
Домик Фанни Белл Москва, Ст.Басманная, 15, сад им. Баумана
11:00 от 1600 ₽

Фотографии

Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес Девочка и пес

