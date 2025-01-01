Спектакль Конь Бледный

Музыкальный спектакль-эссе «Конь бледный» в КЗ «Измайлово»

Мы долго этого ждали, и наконец, дождались! На сцене КЗ «Измайлово» состоится показ музыкального спектакля-эссе «Конь бледный». Это уникальное событие перенесет зрителей в Москву 1905 года, где развернется драма, полная мести, жажды справедливости и отчаяния.

Сюжет и концепция

В центре сюжета боевая группа под предводительством Жоржа готовит покушение на генерал-губернатора. Но каковы истинные мотивы участников этого смелого плана? Рассказчик, выступающий в роли проводника по этому мрачному миру, раскроет перед вами детали и тонкости замысла автора. Зрители смогут увидеть, как кукольник искусно управляет судьбами заблудших душ, вводя их в искушение.

Музыкальное оформление

Атмосферная музыка спектакля создаст особую ауру, позволяя зрителям погрузиться в водевиль и драму одновременно. Концептуальная версия рок-оперы по мотивам повести Бориса Савинкова заставит вас задуматься о природе человеческих мотивов и сложных выборах.

Актерский состав

Жорж - Влад Ясинский

- Влад Ясинский Ваня - Артем Елисеев

- Артем Елисеев Эрна - Дарья Бурлюкало

- Дарья Бурлюкало Федор - Сергей Смолин

- Сергей Смолин Генрих - Федор Уваров

- Федор Уваров Генерал-Губернатор - Максим Раковский

- Максим Раковский Рассказчик - Илья Алтухов

Не упустите возможность стать частью этого исторического представления о жизни и судьбах людей, оказавшихся в водовороте событий. «Конь бледный» ждет вас в КЗ «Измайлово»!