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Конь Бледный
Билеты от 5000₽
Киноафиша Конь Бледный

Спектакль Конь Бледный

16+
Возраст 16+
Билеты от 5000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль-эссе «Конь бледный» в КЗ «Измайлово»

Мы долго этого ждали, и наконец, дождались! На сцене КЗ «Измайлово» состоится показ музыкального спектакля-эссе «Конь бледный». Это уникальное событие перенесет зрителей в Москву 1905 года, где развернется драма, полная мести, жажды справедливости и отчаяния.

Сюжет и концепция

В центре сюжета боевая группа под предводительством Жоржа готовит покушение на генерал-губернатора. Но каковы истинные мотивы участников этого смелого плана? Рассказчик, выступающий в роли проводника по этому мрачному миру, раскроет перед вами детали и тонкости замысла автора. Зрители смогут увидеть, как кукольник искусно управляет судьбами заблудших душ, вводя их в искушение.

Музыкальное оформление

Атмосферная музыка спектакля создаст особую ауру, позволяя зрителям погрузиться в водевиль и драму одновременно. Концептуальная версия рок-оперы по мотивам повести Бориса Савинкова заставит вас задуматься о природе человеческих мотивов и сложных выборах.

Актерский состав

  • Жорж - Влад Ясинский
  • Ваня - Артем Елисеев
  • Эрна - Дарья Бурлюкало
  • Федор - Сергей Смолин
  • Генрих - Федор Уваров
  • Генерал-Губернатор - Максим Раковский
  • Рассказчик - Илья Алтухов

Не упустите возможность стать частью этого исторического представления о жизни и судьбах людей, оказавшихся в водовороте событий. «Конь бледный» ждет вас в КЗ «Измайлово»!

В ролях
Влад Ясинский
Артем Елисеев
Дарья Бурлюкало
Сергей Смолин
Федор Уваров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
19:00 от 5000 ₽

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