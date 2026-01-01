Спектакль Знаний много - широка дорога

Познавательная программа для детей в Москве

В Музее «Буратино-Пиноккио» пройдет увлекательная программа, посвященная тому, как учиться с удовольствием и применять знания в жизни. Главные герои — Лиса Алиса и Кот Базилио — предложат участникам выполнить различные задания, собрать золотые ключи и получить в итоге ручку-ключ.

Почему это важно?

Программа нацелена на то, чтобы показать детям, что учёба — это не только формальность, но и увлекательный процесс. Участники научатся убеждать Лису Алису и Кота Базилио, что знания безусловно пригодятся в жизни.

Возрастные рекомендации и продолжительность

Рекомендуется для детей от 8 лет. Продолжительность события составит 60 минут.

Обратите внимание

Не забудьте взять с собой сменную обувь.