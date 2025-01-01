Деревенская проза Виктора Астафьева в постановке Ивана Пачина

Виктор Астафьев – выдающийся российский писатель и один из культовых авторов «деревенской» прозы. Его первые годы жизни прошли в селе Овсянка Красноярского края, куда он вернулся в 56 лет, чтобы вновь соприкоснуться с миром своего детства.

Спектакль «Деревья растут для всех» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в воспоминания взрослого Вити о его беззаботном детстве. Витя вспоминает родную деревню, бабушку Катерину Петровну, соседского мальчика Саньку, дядьку Левонтия, коня с розовой гривой, а также свои самые красивые новые штаны и родной лес.

Значение спектакля

Этот спектакль – не просто рассказ о детстве, а глубокое размышление о том, как воспоминания формируют нашу личность. Оно показывает, как близкие моменты могут быть одновременно странными и смешными, отражая детство каждого из нас.

Команда создателей

В создании спектакля «Деревья растут для всех» приняли участие талантливые профессионалы:

Художник по свету: Павел Ларионов

Павел Ларионов Художник мультимедиа: Анна Леонова

Анна Леонова Хореограф: Екатерина Галанова

Екатерина Галанова Композитор: Павел Поляков

Павел Поляков Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает сердца зрителей и позволяет заново пережить моменты беззаботного детства.