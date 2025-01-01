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Деревья растут для всех
Киноафиша Деревья растут для всех

Спектакль Деревья растут для всех

Постановка
Челябинский Молодежный театр 12+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Деревенская проза Виктора Астафьева в постановке Ивана Пачина

Виктор Астафьев – выдающийся российский писатель и один из культовых авторов «деревенской» прозы. Его первые годы жизни прошли в селе Овсянка Красноярского края, куда он вернулся в 56 лет, чтобы вновь соприкоснуться с миром своего детства.

Спектакль «Деревья растут для всех» предлагает зрителям уникальную возможность погрузиться в воспоминания взрослого Вити о его беззаботном детстве. Витя вспоминает родную деревню, бабушку Катерину Петровну, соседского мальчика Саньку, дядьку Левонтия, коня с розовой гривой, а также свои самые красивые новые штаны и родной лес.

Значение спектакля

Этот спектакль – не просто рассказ о детстве, а глубокое размышление о том, как воспоминания формируют нашу личность. Оно показывает, как близкие моменты могут быть одновременно странными и смешными, отражая детство каждого из нас.

Команда создателей

В создании спектакля «Деревья растут для всех» приняли участие талантливые профессионалы:

  • Художник по свету: Павел Ларионов
  • Художник мультимедиа: Анна Леонова
  • Хореограф: Екатерина Галанова
  • Композитор: Павел Поляков
  • Музыкальный руководитель: Олеся Коляда

Не упустите возможность увидеть этот трогательный спектакль, который затрагивает сердца зрителей и позволяет заново пережить моменты беззаботного детства.

Режиссер
Иван Пачин
В ролях
Денис Саратников
Екатерина Юсупова
Ольга Телякова
Ринат Загидуллин
Андрей Анашкин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 9 сентября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 500 ₽
Челябинск, 21 октября
Челябинский Молодежный театр Челябинск, Кирова, 116
18:30 от 500 ₽

Фотографии

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