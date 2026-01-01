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Лесные сказки
Киноафиша Лесные сказки

Спектакль Лесные сказки

Постановка
Челябинский Молодежный театр 0+
Продолжительность 45 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Сказочное путешествие по временам года в Челябинском Молодежном театре

Приглашаем маленьких зрителей в увлекательное путешествие с четырьмя сестрицами: Весной, Летом, Осенью и Зимой. Эти весёлые персонажи раскроют перед детьми мир русских народных сказок, где их ждут хитрая лисица, трусливый заяц, неуклюжий медведь и многие другие яркие герои.

Сказки, которые оживают

На протяжении спектакля сестрицы будут заниматься рукоделием и делиться захватывающими историями. Ребята смогут увидеть, как с помощью смекалки, ума и доброго сердца можно справиться с любыми трудностями и одержать победу над сильными врагами. Каждая сказка станет уроком о том, что настоящая сила кроется внутри нас.

Творческая команда

В создании спектакля приняли участие талантливые специалисты:

  • Режиссёр по пластике: Степан Баннов
  • Художник по свету: Эдуард Труд

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и научиться чему-то важному в компании любимых сказочных персонажей!

Режиссер
Дмитрий Писарев
В ролях
Елена Шингареева
Ксения Согрина
Александра Одегова
Анастасия Шеронова
Ольга Телякова

Фотографии

Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки Лесные сказки
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