Сказочное путешествие по временам года в Челябинском Молодежном театре

Приглашаем маленьких зрителей в увлекательное путешествие с четырьмя сестрицами: Весной, Летом, Осенью и Зимой. Эти весёлые персонажи раскроют перед детьми мир русских народных сказок, где их ждут хитрая лисица, трусливый заяц, неуклюжий медведь и многие другие яркие герои.

Сказки, которые оживают

На протяжении спектакля сестрицы будут заниматься рукоделием и делиться захватывающими историями. Ребята смогут увидеть, как с помощью смекалки, ума и доброго сердца можно справиться с любыми трудностями и одержать победу над сильными врагами. Каждая сказка станет уроком о том, что настоящая сила кроется внутри нас.

Творческая команда

В создании спектакля приняли участие талантливые специалисты:

Режиссёр по пластике: Степан Баннов

Степан Баннов Художник по свету: Эдуард Труд

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебства и научиться чему-то важному в компании любимых сказочных персонажей!