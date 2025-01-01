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Аистенок и Пугало
Киноафиша Аистенок и Пугало

Спектакль Аистенок и Пугало

Постановка
Театр кукол им. Вольховского 6+
Режиссер Валерий Вольховский
Продолжительность 1 час, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте/спектакле

История о выборе и преданности в куклах

В центре спектакля «Аистенок и Пугало» разворачивается трогательная и философская история о дружбе, любви и преданности. По законам стаи аистенок с подбитым крылом обречен на гибель. Однако верный друг Пугало Страшко решает спасти его и помогает перезимовать. Вместе они отправляются в удивительное путешествие по свету, где их ждут новые приключения.

Встреча с природой

Спектакль мастерски передает атмосферу смены сезонов — от пожухлого осеннего ветра до ледяной зимней вьюги и легкого дыхания весны. Каждое время года становится символом новых испытаний и надежд, которые ждут наших героев.

Выбор между стаей и дружбой

С приходом весны стая возвращается, и перед Аистенком встает сложный выбор: улететь с сородичами или остаться рядом со своим верным другом Страшко. Эта дилемма учит юных зрителей важным жизненным урокам о добре и зле, предательстве и благородстве.

Для кого этот спектакль?

Спектакль подойдет для семейного просмотра, так как в нем заложены глубокие моральные истины, которые помогут детям понять ценность дружбы и поддержки. Не упустите возможность увидеть эту трогательную историю, которая заставит переживать за героев и задуматься о важности выбора в жизни.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Челябинск, 9 августа
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
11:00 от 300 ₽ 13:30 от 300 ₽
Челябинск, 6 сентября
Театр кукол им. Вольховского Челябинск, Кирова, 8
16:00 от 300 ₽ 18:00 от 300 ₽

Фотографии

Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало Аистенок и Пугало

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