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Денискины рассказы
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Киноафиша Денискины рассказы

Спектакль Денискины рассказы

Постановка
Суббота. Основная сцена и сцена «2-й этаж. Комната» 6+
Продолжительность 1 час 10 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О спектакле

Детские приключения на сцене театра «Современник»

В театре «Современник» состоится гостевой спектакль театра «Суббота». Его основой стали увлекательные рассказы Виктора Драгунского, в которых главными героями выступают Дениска Кораблев и его друзья. Эти весёлые приключения помогают детям преодолевать серую повседневность.

Зрители смогут вместе с героями пережить забавные события, такие как выливание невкусной каши за окно или покраска соседского белья. Все это разыграно молодыми актерами, что сделает спектакль интересным как для детей, так и для их родителей.

Спектакль открывает перед зрителями неповторимый мир Дениски Кораблева. Его детская непосредственность и готовность к веселым приключениям всегда позволяют избегать скуки и рутинных забот. Вы сможете вместе с героями петь на уроке музыки так, чтобы их слышали на соседней улице!

Забавные истории, виртуозно разыгранные артистами, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Присоединяйтесь к этому увлекательному театральному событию и откройте для себя мир детских развлечений!

Режиссер
Владимир Абрамов
В ролях
Владислав Демьяненко
Владислав Демьяненко
Владимир Шабельников
Владимир Шабельников
Иван Байкалов
Тимофей Мотошин
Богдан Славский

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Сентябрь
26 сентября суббота
12:00
Современник. Другая сцена Москва, Чистопрудный б-р, 17
от 2500 ₽

Фотографии

Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы Денискины рассказы

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