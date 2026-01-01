Спектакль Денискины рассказы

Детские приключения на сцене театра «Современник»

В театре «Современник» состоится гостевой спектакль театра «Суббота». Его основой стали увлекательные рассказы Виктора Драгунского, в которых главными героями выступают Дениска Кораблев и его друзья. Эти весёлые приключения помогают детям преодолевать серую повседневность.

Зрители смогут вместе с героями пережить забавные события, такие как выливание невкусной каши за окно или покраска соседского белья. Все это разыграно молодыми актерами, что сделает спектакль интересным как для детей, так и для их родителей.

Спектакль открывает перед зрителями неповторимый мир Дениски Кораблева. Его детская непосредственность и готовность к веселым приключениям всегда позволяют избегать скуки и рутинных забот. Вы сможете вместе с героями петь на уроке музыки так, чтобы их слышали на соседней улице!

Забавные истории, виртуозно разыгранные артистами, не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Присоединяйтесь к этому увлекательному театральному событию и откройте для себя мир детских развлечений!