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Денис Селиванов. Rock Station
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Киноафиша Денис Селиванов. Rock Station

Денис Селиванов. Rock Station

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Концерт Rock Station в баре Petter

Приглашаем вас на концерт Rock Station в баре Petter! Этот вечер обещает стать незабываемым событием для любителей живой музыки и рок-хитов.

Денис Селиванов и его команда музыкантов подготовили идеальный сет, в который вошли как отечественные, так и зарубежные композиции. Эти мелодии наполнены энергией и драйвом, чтобы дарить вам отличное настроение на долгое время!

На мероприятии каждый найдет что-то для себя. Ожидайте только живую музыку, атмосферу веселья и неподражаемое настроение!

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Приобретайте билеты онлайн на официальном сайте бара Petter.

Мы ждем вас на концерте! Главное — не забывайте брать с собой своих друзей!

Купить билет на концерт Денис Селиванов. Rock Station

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Октябрь
11 октября воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

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