Денис Селиванов. Rock Station

Концерт Rock Station в баре Petter

Приглашаем вас на концерт Rock Station в баре Petter! Этот вечер обещает стать незабываемым событием для любителей живой музыки и рок-хитов.

Денис Селиванов и его команда музыкантов подготовили идеальный сет, в который вошли как отечественные, так и зарубежные композиции. Эти мелодии наполнены энергией и драйвом, чтобы дарить вам отличное настроение на долгое время!

На мероприятии каждый найдет что-то для себя. Ожидайте только живую музыку, атмосферу веселья и неподражаемое настроение!

Билеты уже в продаже! Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Приобретайте билеты онлайн на официальном сайте бара Petter.

Мы ждем вас на концерте! Главное — не забывайте брать с собой своих друзей!