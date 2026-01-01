Золотые хиты ABBA в Камерном зале Дома музыки

В московском международном Доме музыки, в атмосферном Камерном зале, состоится концерт «Золотые хиты ABBA: Счастливого Нового Года!». Шведская группа ABBA, сформированная в начале 1970-х годов, по праву считается одной из самых популярных поп-групп в мире. Зрителей ожидает исполнение незабываемых хитов: «Dancing Queen», «Waterloo», «Mamma Mia» и многих других, включая новогоднюю композицию «Happy New Year».

Концерт представят звездные вокалистки Наталия Быстрова и Юлия Чуракова, а сопровождать их будет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Быстрова и Чуракова, знакомые зрителям по мюзиклу «Mamma Mia!», уже успели завоевать любовь публики.

Наталия Быстрова удостоилась высоких похвал от легендарной солистки ABBA Анни-Фрид Лингстад, которая назвала ее «лучшей в мире исполнительницей главной роли в мюзикле «Mamma Mia!».

Камерная обстановка зала создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям насладиться качественным звучанием и живым исполнением. Не упустите возможность насладиться вечными хитами ABBA!