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Золотые хиты Abba. Счастливого Нового Года!
Билеты от 2500₽
Киноафиша Золотые хиты Abba. Счастливого Нового Года!

Золотые хиты Abba. Счастливого Нового Года!

6+
Продолжительность 100 минут
Возраст 6+
Билеты от 2500₽

О концерте

Золотые хиты ABBA в Камерном зале Дома музыки

В московском международном Доме музыки, в атмосферном Камерном зале, состоится концерт «Золотые хиты ABBA: Счастливого Нового Года!». Шведская группа ABBA, сформированная в начале 1970-х годов, по праву считается одной из самых популярных поп-групп в мире. Зрителей ожидает исполнение незабываемых хитов: «Dancing Queen», «Waterloo», «Mamma Mia» и многих других, включая новогоднюю композицию «Happy New Year».

Концерт представят звездные вокалистки Наталия Быстрова и Юлия Чуракова, а сопровождать их будет Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония». Быстрова и Чуракова, знакомые зрителям по мюзиклу «Mamma Mia!», уже успели завоевать любовь публики.

Наталия Быстрова удостоилась высоких похвал от легендарной солистки ABBA Анни-Фрид Лингстад, которая назвала ее «лучшей в мире исполнительницей главной роли в мюзикле «Mamma Mia!».

Камерная обстановка зала создаст уникальную атмосферу, позволяя зрителям насладиться качественным звучанием и живым исполнением. Не упустите возможность насладиться вечными хитами ABBA!

Купить билет на концерт Золотые хиты Abba. Счастливого Нового Года!

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Декабрь
10 декабря четверг
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 2500 ₽

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