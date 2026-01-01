Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волшебный рог мальчика. А. Веберн, Ф. Бузони, Дж. Малипьеро, Г. Малер
Киноафиша Волшебный рог мальчика. А. Веберн, Ф. Бузони, Дж. Малипьеро, Г. Малер

Волшебный рог мальчика. А. Веберн, Ф. Бузони, Дж. Малипьеро, Г. Малер

12+
Возраст 12+

О концерте

Волшебный рог мальчика: симфонический концерт в исполнении Федора Леднева

Приглашаем вас на увлекательный симфонический концерт под управлением выдающегося дирижера Федора Леднева. В программе прозвучит вокальный цикл Густава Малера «Волшебный рог мальчика», который известен своей неповторимой мелодичностью и глубиной содержания.

Кроме того, вы сможете насладиться произведениями знаменитых композиторов: Антона Веберна, Ферруччо Бузони и Джана Франческо Малипьеро. Каждый из этих музыкантов привнес уникальные черты в мир классической музыки, и их произведения обещают стать прекрасным дополнением к вечеру.

Не упустите возможность прикоснуться к мировой музыкальной культуре и услышать живое исполнение шедевров, которые оставили значимый след в истории искусства.

Купить билет на концерт Волшебный рог мальчика. А. Веберн, Ф. Бузони, Дж. Малипьеро, Г. Малер

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
13 июня суббота
19:00
КЦ «Пакгаузы» Нижний Новгород, Стрелка, 21Ж

В ближайшие дни

Mushmellow
16+
Рок

Mushmellow

5 июня в 20:00 Nenavist'
от 2000 ₽
Орган при свечах
6+
Классическая музыка

Орган при свечах

13 июня в 19:00 Пространство DKRT
от 699 ₽
Voskresenskii
16+
Хип-хоп

Voskresenskii

16 октября в 18:00 Nenavist'
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше