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Денис Мацуев
Билеты от 4490₽
Киноафиша Денис Мацуев

Денис Мацуев

6+
Возраст 6+
Билеты от 4490₽

О концерте/спектакле

Звездный вечер с Денисом Мацуевым

Денис Мацуев — один из самых талантливых пианистов России, чьи концерты привлекают зрителей как на родине, так и за ее пределами. Его мастерство и экспрессивная подача сделали его настоящей иконой классической музыки.

Уникальный стиль исполнения

Мацуев известен своим уникальным стилем исполнения, который сочетает в себе виртуозность и глубокие эмоции. Каждый его концерт — это не просто выступление, а настоящее музыкальное путешествие, которое оставляет незабываемые впечатления у слушателей.

Высокие оценки критиков

Диски Дениса Мацуева получают признание и высокие оценки от музыкальных критиков. Его репертуар включает как классические произведения, так и современные композиции, что позволяет ему оставаться актуальным и востребованным на музыкальной сцене.

Не пропустите!

Если вы хотите стать частью этого уникального музыкального события, не упустите возможность посетить концерт Дениса Мацуева. Позвольте себе погрузиться в мир высококлассного исполнения, которое не оставит вас равнодушными.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 сентября
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 4490 ₽

Фотографии

Денис Мацуев Денис Мацуев Денис Мацуев Денис Мацуев Денис Мацуев

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