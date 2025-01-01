Джазовый Голливуд

Марина Волкова и квартет Сергея Васильева

Марина Волкова, одна из ведущих звезд московской джазовой сцены, вместе с квартетом под руководством контрабасиста Сергея Васильева представляет уникальную программу, в которой переплетаются миры джаза и кино. В этом концерте прозвучат хиты из культовых фильмов, таких как «В джазе только девушки», «Маска», «Грязные танцы», «Завтрак у Тиффани» и картины Вуди Аллена – всеми любимые мелодии, которые теперь зазвучат в совершенно новом, джазовом прочтении.

Киномузыка в джазовых аранжировках

Музыка из золотого века Голливуда, а также современные саундтреки, отныне оживут в джазовых аранжировках, в том числе с элементами фанка, ритм-н-блюза и соула. Музыканты проекта предлагают слушателям послушать, как бы могли бы звучать любимые мелодии, если бы они были написаны для джазового оркестра в 1930-е годы.

Вокал и энергия

Яркий, энергичный вокал Марины Волковой и мощная ритмичная игра квартета создают потрясающую атмосферу, которая не оставит равнодушным ни одного слушателя. Каждая композиция становится настоящей историей, которую хочется переживать снова и снова.