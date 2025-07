Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble

Музыкальный шторм с ансамблем «SIRENES Saxophone»!

Этим вечером вас ждет уникальное музыкальное событие! Подготовьтесь узнать о саксофоне все и даже больше. Этот инструмент широко используется в симфонической музыке и является одним из основных в джазе и эстрадной музыке. Как говорится, классика жанра!

Неповторимый стиль ансамбля

Ансамбль «SIRENES Saxophone» — это первый женский коллектив саксофонов, который радует своих поклонников высоким профессионализмом и удивительным талантом. Каждое произведение они исполняют так, как будто оно рождается на глазах у зрителей, в процессе живого и артистичного музицирования.

«Мы непредсказуемы и позволяем себе импровизировать. Иногда на сцене происходят настоящие музыкальные откровения», — говорят сами музыканты о своей исполнительской манере.

Звучание, которое захватит вас

В программе концерта вы услышите мощные и пронзительные композиции от таких легендарных групп, как «KISS», «Scorpions», «Linkin Park» и «AC/DC». Эти рок-хиты будут чередоваться с эмоциональными балладами от «Арии» и «ДДТ», а затем вас ждет задорный ска-панк от группы «Ленинград». Шквал ярких эмоций и воспоминаний закружит вас так, что вы захотите продолжения!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру

Вы готовы к этому музыкальному экшену? Тогда занимайте свои места, согласно купленным билетам! Помните, SHOW MUST GO ON!