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Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble
Билеты от 1200₽
Киноафиша Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble

Мировые рок-хиты на саксофонах: Sirenes Saxophone Ensemble

16+
Возраст 16+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкальный шторм с ансамблем «SIRENES Saxophone»!

Этим вечером вас ждет уникальное музыкальное событие! Подготовьтесь узнать о саксофоне все и даже больше. Этот инструмент широко используется в симфонической музыке и является одним из основных в джазе и эстрадной музыке. Как говорится, классика жанра!

Неповторимый стиль ансамбля

Ансамбль «SIRENES Saxophone» — это первый женский коллектив саксофонов, который радует своих поклонников высоким профессионализмом и удивительным талантом. Каждое произведение они исполняют так, как будто оно рождается на глазах у зрителей, в процессе живого и артистичного музицирования.

«Мы непредсказуемы и позволяем себе импровизировать. Иногда на сцене происходят настоящие музыкальные откровения», — говорят сами музыканты о своей исполнительской манере.

Звучание, которое захватит вас

В программе концерта вы услышите мощные и пронзительные композиции от таких легендарных групп, как «KISS», «Scorpions», «Linkin Park» и «AC/DC». Эти рок-хиты будут чередоваться с эмоциональными балладами от «Арии» и «ДДТ», а затем вас ждет задорный ска-панк от группы «Ленинград». Шквал ярких эмоций и воспоминаний закружит вас так, что вы захотите продолжения!

Приготовьтесь к незабываемому вечеру

Вы готовы к этому музыкальному экшену? Тогда занимайте свои места, согласно купленным билетам! Помните, SHOW MUST GO ON!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
23 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽
27 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽
29 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
29 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽
21 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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18+
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2 октября в 19:00 Arma Lounge
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Рок
Classic Rock Legend Show
11 октября в 18:00 Ритм-блюз
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27 июля в 20:00 Академ-джаз-клуб
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