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Декалог на Сретенке
Билеты от 3500₽
Киноафиша Декалог на Сретенке

Спектакль Декалог на Сретенке

Колдуны, путаны, хипстеры и Петр I в променад-спектакле о Сретенке
Постановка
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, без антракта
Возраст 16+
Билеты от 3500₽

О концерте/спектакле

Бродилка в десяти заповедях

Спектакль «Декалог» ставит в центр внимания вечные нравственные вопросы, которые переплетаются с историей и географией района Сретенки, известного своими мистическими и трагическими событиями. В этом уникальном спектакле, проходящем в различных служебных помещениях театра, актёры и зрители становятся частью «променадного» путешествия, в котором темы греха, предательства и любви затрагиваются в совершенно неожиданных контекстах.

Современные грешники и исторический контекст
Действие спектакля происходит в буфете, гардеробе, фойе, на лестницах и складе, а также в других местах Театра на Сретенке, символизируя столкновение современных людей с историей. Здесь обсуждаются вопросы: нравственно ли предать подругу, можно ли убить человека из-за случайности в метро, как мстят за измену московские Медеи, как быть с больной матерью, если она тебя не растила? Через такие вопросы спектакль призывает зрителей к размышлениям о современном обществе и моральных дилеммах.

Декалог как путешествие по времени
Главной героиней пьесы является пожилая жительница Сретенки, последняя, кто остался в районе, который когда-то был полностью скуплен, став элитным. Она ведет сретенский дневник, в котором переплетаются исторические и современные персонажи: Петр I, Яков Брюс, Чехов и падшие женщины Трубной, хипстеры и древнерусские дружины. Это уникальное сочетание художественного вымысла и исторических фактов позволяет глубже понять не только прошлое района, но и актуальные проблемы современного общества.

Новая форма работы с вербатимом
Саша Денисова использует вербатимы — реальные сцены и монологи, принесенные актерами-студийцами Студии OFF, первой студией документального театра в репертуарном театре. В этом спектакле вербатим становится инструментом, который помогает актерам погрузиться в художественную реальность, решая сложные нравственные вопросы, задаваемые пьесой. Режиссер Никита Кобелев создает «фантастический променад», который плавно соединяет документальность с искусством, придавая спектаклю необыкновенную динамику и глубину.

Нравственные вопросы в театральной эклектике
«Декалог» — это пример того, как искусство может заставить задуматься о том, что происходит вокруг нас, сочетая фантастику и реализм, прошлое и настоящее. Это не просто спектакль, а целая театральная экспедиция, в которой каждый зритель находит для себя ответы на важнейшие вопросы жизни.

 

Режиссер
Никита Кобелев
В ролях
Людмила Иванилова
Юлия Соломатина
Нияз Гаджиев
Владимир Гуськов
Наталья Палагушкина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
17:00 от 3500 ₽
15 ноября
Театр им. Маяковского. Сцена на Сретенке Москва, Пушкарев пер., 21
18:00 от 3500 ₽

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