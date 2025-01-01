Меню
Капитанская дочка
Билеты от 2000₽
Киноафиша Капитанская дочка

Спектакль Капитанская дочка

Постановка
Губернский театр 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Трагедия любви в вихре истории: «Капитанская дочка» в московском Губернском театре

Повесть «Капитанская дочка» – подлинный шедевр пушкинской прозы, последнее большое законченное творение А. С. Пушкина. Она была опубликована в журнале «Современник» за три месяца до гибели поэта. Спектакль, который основан на этой повести, исследует не только историческую личность Пугачева, но и трагическую, но невероятно поэтическую историю любви юных Петра Гринева и Маши Мироновой.

Любовь и предательство

Сюжет развертывается на фоне мятежа, где любовь юных героев оказывается в эпицентре неуправляемой стихии. Спектакль показывает, что настоящая любовь преодолевает предательство и даже смерть. Это не просто романтическая история, а настоящая драма, где каждый герой вынужден решать важные вопросы о человеческом достоинстве и чести в условиях войны.

Переосмысление событий

Спектакль имеет особую конструкцию: все герои и события рассматриваются постфактум. Взгляд зрителя и самих героев разделен временем. Это создает пространство для переосмысления собственных эмоций и поступков. Здесь уже нет ярости и страха, но есть постоянный выбор между правдой и ложью, предательством и верностью.

Исторический контекст

Создатели спектакля обращаются не только к тексту повести, но и к научной монографии А. С. Пушкина «История Пугачева», а также к реальным документам той эпохи. В спектакле звучат выдержки из допросов и судебных слушаний по делу о восстании Емельяна Пугачева, что добавляет историческую глубину и правдивость.

Музыка и атмосфера

Неотъемлемой частью спектакля является звучание русской народной песни в исполнении Елены Фроловой, что подчеркивает атмосферу времени и усиливает эмоциональную нагрузку повествования. Эта музыкальная составляющая позволяет зрителям погрузиться в эпоху и лучше понять переживания героев.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который заставляет задуматься о судьбах людей в бурные времена и о силе любви, способной выстоять в любых испытаниях.

Режиссер
Сергей Безруков
Сергей Безруков
В ролях
Дмитрий Карташов
Дмитрий Карташов
Даниил Вершинин
Даниил Вершинин
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Александр Тютин
Александр Тютин
Сергей Вершинин

Купить билет на спектакль

Расписание

1 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
2 октября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
19 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽
20 ноября
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
19:00 от 2000 ₽

