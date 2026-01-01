Даниил Крамер. Игры в джаз

Концерт Даниила Крамера: игры в джаз

В Доме музыки пройдет концерт выдающегося пианиста и аранжировщика Даниила Крамера. Артист известен своим уникальным подходом к музыке, который объединяет различные стили, от классики до джаза.

Название концерта «Игры в джаз» стало визитной карточкой Крамера. В течение нескольких лет он приглашает коллег по джазовому цеху к совместному музицированию, превращая концерты в захватывающие «поединки» и увлекательные дискуссии на заданные музыкальные темы. Это не просто развлечение, а серьезный музыкальный опыт, где каждый выступающий вносит свой уникальный вклад в общую картину.

Даниил Крамер: человек из разных миров

«Игры в джаз — это мой “лейбл”», — говорит Даниил. «Я играю не только джаз, но и классику, рок, фанк. Моя музыка не укладывается в традиционные коробочки, и я стремлюсь показать, что джаз может быть чем-то гораздо большим, чем просто развлекательно».

Крамер подходит к джазу как к живой, развивающейся форме искусства, которое еще только начинает осваивать свою глубокую сущность. «Мне нравится игра в джазе, которая может быть одновременно глубокой и серьезной. Я использую старые мелодии, чтобы показать их с неожиданной стороны», — добавляет музыкант.

Импровизация и мастерство

Программа концерта будет строиться на импровизации. Крамер вспоминает случай, когда он исполнял известную композицию Whisper Not Бенни Голсона в баховском изложении, и сам автор высоко оценил его интерпретацию.

Даниил активно гастролирует за пределами России, участвуя в джазовых и академических фестивалях в разных странах, включая Германию, Австралию, Испанию и Францию. Он играет как в джазовом амплуа, так и как солист с симфоническими оркестрами.

Информация о концерте

Продолжительность концерта составит два отделения по 55 минут.

Обратите внимание, что программа может измениться.