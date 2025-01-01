Артур Беркут

Меню
Весенний концерт Артура Беркута в пабе «O'Connell's»

В пабе «O'Connell's» на Покровке состоится традиционный весенний концерт Артура Беркута. Экс-вокалист известных групп «Ария» и «Автограф» уже готов удивить своих поклонников обновлённой акустической программой.

Что ждать от выступления?

На концерте прозвучат как хиты из сольного творчества Артура, так и лучшие песни его прежних коллективов. Специально для весеннего концерта подготовлены треки с «весенним» настроением, которые создадут уникальную атмосферу.

Для кого этот концерт?

Концерт будет особенно интересен поклонникам рок-музыки и любителям акустических выступлений. Это отличная возможность насладиться живым исполнением легендарных композиций в уютной обстановке.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность увидеть Артура Беркута в живую и зарядиться положительными эмоциями. Ждем вас на концерте!

Февраль
28 февраля суббота
20:00
O'Connells Pub Москва, Покровка, 18/18, стр. 1
от 1300 ₽

