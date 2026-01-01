Аргентинское танго

Концерт аргентинского танго и фольклора в Доме ученых

Приглашаем всех поклонников аргентинского танго и фольклора на незабываемый концерт, посвященный этим великолепным жанрам. В программе вечера зрители смогут насладиться изысканными мелодиями танго, завораживающими танцевальными номерами и танго-вокалом.

Оркестр Tango Misterioso

На сцене выступит популярнейший коллектив Tango Misterioso, где в качестве ключевого инструмента прозвучит бандонеон — символ танго. Этот праздник музыки и танца не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Энергия танца от Дуо Лизунова Горгоне

В танго-ролях выступит великолепный дуэт Дуо Лизунова Горгоне, который танцует вместе с 2019 года как в России, так и в Аргентине. Они часто выступают на фольклорных фестивалях и организуют шоу для Посольства Аргентины. Их девиз — «Bailamos como somos» (танцуем так, как живем) — отражает их страсть к танцу.

Хесус Горгоне, уроженец Кордобы, вырос в музыкальной семье и в 10 лет начал танцевать фольклор. Он посвятил свою жизнь танцу, и его мастерство впечатляет на каждом выступлении. Виктория же стояла у истоков развития аргентинского фольклора в России и является не только талантливой танцовщицей, но и педагогом.

Зажигательные выступления

Не пропустите выступление нашего популярного отечественного дуэта — Тим Борисов и Анна Мак. Тим является участником многочисленных танцевальных проектов и обладает титулами чемпиона и финалиста различных конкурсов.

Ведущая вечера

В роли ведущей и певицы вечера выступит Лариса Макарская, обладательница серебряного голоса отечественного танго, которая подарит зрителям незабываемую атмосферу праздника.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться великолепным искусством аргентинского танго и фольклора в живом исполнении. Ждем вас на нашем событии!