Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Аргентинское танго
Билеты от 600₽
Киноафиша Аргентинское танго

Аргентинское танго

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте

Концерт аргентинского танго и фольклора в Доме ученых

Приглашаем всех поклонников аргентинского танго и фольклора на незабываемый концерт, посвященный этим великолепным жанрам. В программе вечера зрители смогут насладиться изысканными мелодиями танго, завораживающими танцевальными номерами и танго-вокалом.

Оркестр Tango Misterioso

На сцене выступит популярнейший коллектив Tango Misterioso, где в качестве ключевого инструмента прозвучит бандонеон — символ танго. Этот праздник музыки и танца не оставит равнодушными даже самых искушенных зрителей.

Энергия танца от Дуо Лизунова Горгоне

В танго-ролях выступит великолепный дуэт Дуо Лизунова Горгоне, который танцует вместе с 2019 года как в России, так и в Аргентине. Они часто выступают на фольклорных фестивалях и организуют шоу для Посольства Аргентины. Их девиз — «Bailamos como somos» (танцуем так, как живем) — отражает их страсть к танцу.

Хесус Горгоне, уроженец Кордобы, вырос в музыкальной семье и в 10 лет начал танцевать фольклор. Он посвятил свою жизнь танцу, и его мастерство впечатляет на каждом выступлении. Виктория же стояла у истоков развития аргентинского фольклора в России и является не только талантливой танцовщицей, но и педагогом.

Зажигательные выступления

Не пропустите выступление нашего популярного отечественного дуэта — Тим Борисов и Анна Мак. Тим является участником многочисленных танцевальных проектов и обладает титулами чемпиона и финалиста различных конкурсов.

Ведущая вечера

В роли ведущей и певицы вечера выступит Лариса Макарская, обладательница серебряного голоса отечественного танго, которая подарит зрителям незабываемую атмосферу праздника.

Этот концерт станет отличной возможностью насладиться великолепным искусством аргентинского танго и фольклора в живом исполнении. Ждем вас на нашем событии!

Купить билет на концерт Аргентинское танго

Помощь с билетами
Октябрь
23 октября пятница
19:00
Дом ученых Москва, Пречистенка, 16/2
от 600 ₽

В ближайшие дни

Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер
6+
Классическая музыка Неоклассика

Старинный орган при свечах. Бах и Ханс Циммер

7 сентября в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 1200 ₽
Так говорил Заратустра. Шедевры Штрауса и Вагнера
6+
Классическая музыка

Так говорил Заратустра. Шедевры Штрауса и Вагнера

18 декабря в 19:00 Дом музыки
от 700 ₽
Хор Сретенского монастыря
18+
Классическая музыка

Хор Сретенского монастыря

17 января в 19:00 Дом музыки
от 900 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше